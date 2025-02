Lancia Ypsilon auto elettrica piú efficiente secondo “From 100% to 5%”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nuova Lancia Ypsilon conquista il primato di efficienza nell’edizione 2025 del test “From 100% to 5%”, il piú grande test comparativo di auto elettriche organizzato da Motor1.com e InsideEVs, svoltosi sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Con un consumo di 15,9 kWh/100 km, Nuova Lancia Ypsilon si é imposta come l’auto elettrica piú efficiente tra i 12 modelli testati, dimostrando il perfetto equilibrio tra design, leggerezza e tecnologia per la mobilitá urbana ed extraurbana. La prova, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall’Assessorato alla Mobilitá di Roma Capitale, ha messo alla prova le vetture in condizioni di guida reale. I modelli coinvolti hanno affrontato il traffico quotidiano lungo il GRA, percorrendo chilometri a velocitá di crociera con climatizzatore acceso e conducente a bordo, fino al raggiungimento del 5% di batteria residua. Lancia Ypsilon ha primeggiato con un dato di consumo energetico di 15,9 kWh/100 km, il piú basso registrato nella prova, per un costo di gestione medio di 9,7 euro ogni 100 km. Questo risultato é frutto della combinazione vincente tra efficienza aerodinamica, grazie anche all’ottimo Cx di 0,29, un peso contenuto di circa 1.550 kg, e un motore elettrico capace di garantire ottime prestazioni con il massimo risparmio energetico. Oltre al primato nei consumi, Nuova Lancia Ypsilon ha raggiunto un’autonomia effettiva di 302 km, posizionandosi tra le migliori vetture della prova anche in termini di percorrenza. Un risultato che conferma la strategia di Lancia nella creazione di auto elettriche sempre piú sostenibili, accessibili e capaci di offrire un’esperienza di guida senza compromessi. “Questo riconoscimento dimostra che Nuova Lancia Ypsilon non é solo una vettura elettrica raffinata e tecnologica, ma anche un punto di riferimento per efficienza e costi di gestione. La nostra missione é offrire vetture che coniughino design iconico, tecnologia avanzata e un approccio concreto alla mobilitá sostenibile. Siamo orgogliosi di vedere la nostra Ypsilon imporsi come la piú efficiente nel test ‘From 100% to 5%'” commenta Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 10-Feb-25 17:14

