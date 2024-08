Lanciate in Spagna le nuove Evo 6 ed Evo Spazio

agenzia

MACCHIA D’ISERNIA (ITALPRESS) – EVO ha lanciato a Palma di Maiorca, in Spagna, due nuovi modelli che vanno ad aggiungersi alla gamma giá esistente: EVO 3, EVO 5 e EVO 7. La EVO 6 é un suv di 4,5 metri spinto da un 1.5 turbo benzina da 177 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti. Si puó scegliere tra tre modalitá di guida: Standard – Eco – Sportivo. Design molto sportivo ed accattivante, con un frontale importante, dove spiccano i gruppi ottici con DRL e fari separati oltre ad una grande calandra. Cerchi in lega da 20″. Gli interni sono molto curati ed in linea con il design esterno. Sulla plancia spicca un unico display da 20,5″ che include sia il quadro strumenti (10,25″) che l’infotainment (10,25″). La EVO Spazio é invece un monovolume 7 posti da 4,8 metri dall’insolito design sportivo. Anche in questo caso il motore é 1.5 turbo ad iniezione diretta da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti. L’ampio tetto panoramico é un vero plus che consente a tutti gli occupanti di questo vero e proprio salotto viaggiante di avere un’ampia visuale e di godere della luce esterna. Sospensioni anteriori indipendenti McPherson e posteriori indipendenti multilink per tutti e due i modelli. La EVO 6 parte da 29.900 euro, full optional di serie, nella versione solo benzina. Sará disponibile anche la versione Thermohybrid benzina/GPL. La EVO Spazio costerá 30.900 euro, full optional di serie, nella versione benzina, anche in questo caso sará disponibile la versione Thermohybrid benzina/GPL. Entrambi i modelli sono il frutto della collaborazione del centro ricerca e sviluppo di DR Automobiles Groupe a Macchia d’Isernia con quello del costruttore cinese Dongfeng Forthing a Liuzhou. A breve é previsto il lancio di ulteriori nuovi modelli che andranno a completare il processo di rinnovamento in atto in casa EVO. foto: ufficio stampa DR Automobiles Groupe (ITALPRESS). tvi/com 01-Ago-24 11:56

