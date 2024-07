Lavoro, Calderone “Nel primo semestre 2024 circa 63mila ispezioni”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2022 sono state effettuate oltre 63mila ispezioni, nel 2024 piú di 81mila, nel primo semestre del 2024 parliamo di circa 63mila ispezioni. Oggi schieriamo in campo una forza ispettiva che ci consente di avere una maggiore presa sul territorio e sui fenomeni che stiamo andando a contrastare. Aumentano le situazioni in cui troviamo il lavoro nero, in aumento ancor di piú la fattispecie della somministrazione illecita e dell’appalto illecito di manodopera; ecco perchê siamo intervenuti ripenalizzando l’appalto illecito di manodopera perché quel reato depenalizzato ha prodotto conseguenze in termini di aumento di numeri”. Cosí la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, nelle sue comunicazioni in relazione ai fatti riguardanti il lavoro in agricoltura. -foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/mgg/red 18-Lug-24 12:42

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA