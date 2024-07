Lazio, Angelilli incontra il presidente della Comunitá Ebraica di Roma

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha incontrato questa mattina il presidente della Comunitá Ebraica di Roma, Victor Fadlun, per illustrare le attivitá e le prossime iniziative della Regione rivolte ai giovani e alle imprese. Nel corso dell’incontro, spiega una nota, sono stati definiti possibili ambiti di collaborazione, anche utilizzando la rete “Spazi Attivi” a sostegno dell’imprenditorialitá e delle startup innovative. “Ho espresso l’amicizia e la vicinanza della Regione Lazio alla Comunitá rappresentata da Victor Fadlun. Tra i temi affrontati, la formazione e l’informazione puntuale sulle misure e i bandi, per permettere a tutti di usufruire delle opportunitá della Regione Lazio per lo sviluppo del territorio e delle imprese e la creazione di nuove competenze”, ha dichiarato Roberta Angelilli. – foto ufficio stampa Lazio Innova – (ITALPRESS). fsc/com 31-Lug-24 16:29

