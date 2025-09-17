L’azzurro Furlani é campione del mondo nel salto in lungo

agenzia

Il ventenne delle Fiamme Oro: “È successo qualcosa di magico”. TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo maschile dei Mondiali di atletica, in scena a Tokyo. Il ventenne di Marino, delle Fiamme Oro, giá campione iridato indoor, si é imposto con la misura di 8.39. Prestazione superlativa per l’azzurro, che al quinto tentativo é riuscito a trovare il salto vincente. Medaglia d’argento per il giamaicano Tajay Gayle (8.34); bronzo per il cinese Yuhao Shi (8.33). E’ la quinta medaglia per l’Italia in questi Mondiali, la prima d’oro, dopo gli argenti di Battocletti (nei 10.000) e di Palmisano (nei 35 km di marcia) e i bronzi di Fabbri (nel peso) e di Aouani (nella maratona). Raggiante ed emozionato Furlani dopo il successo. “Non so se é reale, finchê non sento l’inno non ci credo: é una medaglia che pesa, é successo qualcosa di magico. Abbiamo gestito la gara in maniera perfetta: ci abbiamo creduto fino all’ultimo salto e abbiamo aggiustato la tecnica salto dopo salto. Devo ringraziare mia mamma in primis, ha fatto un lavoro memorabile. È stato un anno fantastico, di grande crescita”, ha detto l’azzurro. “Abbiamo lavorato tantissimo, ho avuto l’onore e la fortuna di avere con me un team fantastico: sono riuscito a ripagarli. Ringrazio tutti, abbiamo gestito un anno bellissimo ma allo stesso tempo complicato. È stata una stagione che abbiamo pianificato per bene e il risultato é arrivato. È solo l’inizio per me, dobbiamo lavorare ancora sul salto, ma raggiungere questi risultati é davvero fantastico”, ha aggiunto il ventenne di Marino. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/pdm/gm/red 17-Set-25 15:50

