Le McLaren dominano il venerdí di Imola, Piastri il piú veloce

agenzia

Leclerc si migliora nel pomeriggio e ottiene il sesto tempo IMOLA (ITALPRESS) – Le McLaren dettano legge anche nel venerdí di Imola. Prime due sessioni di libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna a forti tinte papaya, con Oscar Piastri che fa segnare il miglior tempo sia al mattino (1’16″545) che al pomeriggio (1’15″293), precedendo di un soffio il compagno di squadra Lando Norris, di appena 25 millesimi piú lento nelle FP2 dopo i 32 di ritardo della prima sessione. È comunque nel pomeriggio che si registrano i tempi migliori, con la sorprendente Alpine di Pierre Gasly che si piazza terza a 0″276 da Piastri davanti a George Russell su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull, con l’olandese a circa 4 decimi e mezzo. Il migliore dei ferraristi é Charles Leclerc che, 12esimo al mattino, scala fino al sesto posto la classifica dei tempi, attestandosi a 0″475 da Piastri. Passo indietro invece per Lewis Hamilton: se nelle FP1 era riuscito a piazzarsi quinto contenendo sotto il decimo il ritardo dal miglior crono, nella seconda sessione – pur abbassando il tempo sul giro di circa sette decimi – chiude undicesimo a 0″650. Pomeriggio positivo per le Williams, con Alexander Albon e Carlos Sainz a chiudere la Top Ten, per Andrea Kimi Antonelli é stato invece un venerdí complicato: il 18enne pilota bolognese della Mercedes é solo 18esimo a poco piú di 1″1 dal crono di riferimento. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 16-Mag-25 18:28

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA