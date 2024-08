Leader del centrodestra hanno rinnovato il patto di coalizione

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Si é svolto oggi un vertice del centrodestra a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. I leader hanno rinnovato il patto di coalizione, garanzia di efficacia e concretezza dell’azione di governo. Un bilancio positivo sostenuto da dati macroeconomici incoraggianti, a partire dal buon andamento della crescita dell’occupazione. È stata ribadita l’unitá della coalizione e sono determinati a continuare il lavoro avviato per tutta la legislatura, portando a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini”. Lo si legge in una nota congiunta del centrodestra. “Anche per questo la prossima legge di bilancio, come le precedenti, sará seria ed equilibrata, e confermerá alcune prioritá come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalitá, e interventi per le imprese che assumono”. “Totale sintonia su tutti i dossier, a partire dalla politica estera. Soddisfazione per la rinnovata autorevolezza e affidabilitá dell’Italia nello scenario globale, come ribadito anche dal successo della presidenza italiana del G7, e condivisione sulla crisi in Medio Oriente e sulla posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina. Da trent’anni il centrodestra conferma la propria soliditá e compattezza, con la capacitá di trovare sempre la sintesi tra le diverse identitá che lo compongono e dare risposte ai cittadini” conclude la nota. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/com 30-Ago-24 15:13

