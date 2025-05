Leapmotor, Annese “Debutto positivo, obiettivo 600 punti vendite in Ue”

agenzia

VERONA (ITALPRESS) – Danilo Annese, numero uno di Leapmotor International, joint venture guidata da Stellantis, é intervenuto alla seconda giornata di Automotive Dealer Day. Tema del convegno “nuovi brand, nuove dinamiche: strategie di distribuzione e traiettorie inedite per i dealer”. Annese ha sottolineato come “quello dell’automotive non é un settore che soffre. Ci sono new players che entrano. Un pó come noi di Laepmotor, con supporto chiaramente Stellantis, che andiamo a unire un pó la tecnologia cinese con gli asset europei di Stellantis e questo ci dá sicuramente un vantaggio competitivo. Trovo che sia una dinamica di mercato e come tale va benissimo. Una normale strategia per poter aprire quei segmenti di mercato che probabilmente non sono coperti da altri brand giá presenti”. Quella con la Cina per Annese “non é certamente una guerra, noi l’abbiamo dimostrato. Sono dinamiche di mercato. Il debutto di Leapmotor é decisamente positivo, l’obiettivo é raggiungere entro la fine dell’anno i 600 punti vendita in Europa, questo dimostrerebbe il nostro impegno verso la crescita del marchio e una totale accessibilitá alla clientela”. (ITALPRESS). -Foto: ab/Italpress- ab/ads/red 14-Mag-25 16:18

