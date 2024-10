Leapmotor apre gli ordini in Europa per la city car T03 e il Suv C10

agenzia

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – I concessionari autorizzati Stellantis in tutta Europa stanno assumendo un ruolo sempre piú centrale nell’offrire ai consumatori soluzioni di mobilitá pulite, sicure ed economicamente accessibili, accettando ordini per i veicoli completamente elettrici di Leapmotor, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. L’apertura degli ordini é un passo importante per Leapmotor International, la joint venture in quote 51:49 tra Stellantis e Leapmotor che punta ad accelerare e ampliare le vendite di prodotti ad alta tecnologia a prezzi contenuti al di fuori della Cina. Il traguardo é stato raggiunto in poco meno di un anno dalla costituzione della joint venture, in concomitanza con l’investimento di 1,5 miliardi di euro da parte di Stellantis per l’acquisizione di circa il 21% di Leapmotor. “Questa partnership – unica nel settore automobilistico – offre ai clienti europei l’accesso a una tecnologia BEV avanzata e di alto valore, supportata dalla capillare rete di vendita di Stellantis per un’esperienza di acquisto incentrata sul cliente che distingue Leapmotor International dagli altri concorrenti cinesi”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Grazie all’efficiente sistema di post-vendita di Stellantis, i clienti di Leapmotor beneficeranno di un livello di servizio senza pari, che rappresenta un importante elemento di differenziazione. Abbiamo creato una partnership molto efficiente con Leapmotor, progettata per offrire valore prima di tutto ai nostri clienti europei e alla nostra sostenibilitá a lungo termine”. “Leapmotor é un’azienda tecnologica focalizzata sulla ricerca e sviluppo e sull’integrazione verticale. Attraverso la partnership con Stellantis, puntiamo a sfruttare i nostri punti di forza in termini di tecnologia e scalabilitá, offrendo ai clienti globali soluzioni di mobilitá elettrica accessibili e di alta qualitá”, ha dichiarato Zhu Jiangming, Fondatore, Presidente e CEO di Leapmotor. I primi mercati per i veicoli Leapmotor in Europa saranno Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Leapmotor International amplierá ulteriormente la propria offerta in Medio Oriente & Africa (Israele e territori francesi d’oltremare), Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Tailandia, Malesia e Nepal) e Sud America (Brasile e Cile) a partire dal quarto trimestre di quest’anno. La T03 é una vettura compatta a cinque porte del segmento A con un’autonomia di 265 km (WLTP) e spazio interno pari a quello del segmento B. La T03 sará offerta a partire da 18.900EUR, disponibili da subito. La C10, un SUV che vanta dimensioni da segmento D con 420 km di autonomia (WLTP), la migliore esperienza di guida, i migliori livelli di sicurezza, un’esperienza d’uso intelligente e un comfort di alto livello. Utilizza l’architettura LEAP 3.0 di Leapmotor con una configurazione elettronica centralizzata e integrata, il sistema Cell-to-Chassis e un cockpit intelligente. Il SUV C10 sará disponibile a partire da 36.400EUR con arrivo previsto presso i concessionari ad ottobre. Entrambi i veicoli Leapmotor dispongono di tecnologie elettriche all’avanguardia e offrono alti livelli prestazionali, di efficienza, sicurezza e autonomia a prezzi accessibili, grazie all’elevato grado di capacitá ingegneristica interna e all’integrazione verticale della casa automobilistica cinese. Nei prossimi tre anni Leapmotor prevede la commercializzazione di almeno un modello all’anno.L’offerta di Leapmotor International entrerá in competizione con i brand cinesi. Il lancio dei veicoli Leapmotor in Europa completa e amplia il portafoglio dei brand Stellantis per offrire ai clienti una gamma completa a prezzi economicamente accessibili. Parallelamente a questa mossa strategica, Stellantis resta impegnata nel proprio modello di business “asset-light” per i propri brand stranieri in Cina.foto: ufficio stampa Stellantis(ITALPRESS) (ITALPRESS). tvi/com 30-Set-24 14:22 GMT+2

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA