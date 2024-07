L’edizione dei 110 anni di Eicma é giá pronta a lasciare il segno

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – 1914-2024. Eicma compie 110 anni e si appresta a celebrare in grande stile una nuova edizione, la numero 81, dal 5 al 10 novembre prossimi, a Fiera Milano-Rho. L’Esposizione internazionale delle due ruote ha infatti lanciato stamane la sua campagna di comunicazione, segnando cosí il calcio d’inizio del percorso di promozione di Eicma 2024. Il claim scelto, “Eicma. Lasciamo il segno da 110 anni”, é un manifesto della kermesse internazionale stessa, che campeggia su un visual che descrive, con un tratto artistico, la scia lasciata dal passaggio di una moto. A spiegarne l’ispirazione é il presidente di EICMA, Pietro Meda, sottolineando come “EICMA segni ogni anno un prima e un dopo: al termine di tutte le edizioni il mondo delle due ruote, cosí come quello della mobilitá, non é infatti piú lo stesso: si trasforma, evolve, compie un passo in avanti”. “L’obiettivo – ha rimarcato l’ad Paolo Magri – é quindi celebrare la storia, l’evoluzione del brand EICMA e la sua funzione esclusiva per l’industria e la filiera, ma soprattutto un traguardo unico al mondo, che molto probabilmente non ha precedenti tra le manifestazioni fieristiche di ogni natura merceologica”. Ed é lo stesso Lorenzo Marini, artista, pubblicitario, co-founder e direttore creativo dell’agenzia Yes Marini di Milano, che ha firmato nuovamente la campagna di EICMA, ad esprimere il senso del suo lavoro creativo. “La differenza tra il prodotto e la marca – ha dichiarato Marini – é che, mentre il prodotto fa, la marca é. Mentre il prodotto lascia un ricordo, la marca lascia un segno. Eicma ha il grande privilegio di lasciare segni da 110 anni. Anche la scia di una moto racconta la bellezza della velocitá, il piacere della libertá, il viaggio nel tempo”. Il cammino verso EICMA 2024 é quindi aperto: appuntamento per tutti gli appassionati dal 5 al 10 novembre, le giornate di martedí 5 e mercoledí 6 sono riservate ai professionisti del settore, mentre l’apertura al grande pubblico é prevista da giovedí 7 a domenica 10 novembre. Sul sito della manifestazione sono giá disponibili le prime informazioni di quella che si annuncia un’edizione contraddistinta da grandi numeri, grandi ritorni e da un’offerta espositiva e di intrattenimento uniche e coinvolgenti. La biglietteria, online, sempre sul sito www.eicma.it, aprirá invece il primo di agosto. foto: ufficio stampa Eicma (ITALPRESS). tvi/com 17-Lug-24 16:39

