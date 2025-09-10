Lete lancia “I Mestieri del Futuro”, operazione Back to School

agenzia

PRATELLA (CASERTA) (ITALPRESS) – In occasione del ritorno sui banchi di scuola, Acqua Lete presenta “I Mestieri del Futuro”, un’iniziativa pensata per i piú piccoli e dedicata al formato 50 cl. Rivolta alla fascia d’etá 4-14 anni, l’operazione nasce con l’obiettivo di stimolare la fantasia e incoraggiare i bambini a immaginare il proprio mestiere da grandi, “accompagnandoli in un percorso divertente e coinvolgente, capace di mantenere saldissimo il legame con la componente umana anche nell’era digitale”, si legge in una nota. Cuore dell’attivitá é un minisito interattivo, accessibile tramite QR code presente sulle confezioni, che attraverso un quiz ricco di stimoli visivi e creativi invita i giovani esploratori del futuro a far emergere le proprie aspirazioni personali: https://www.acqualete.it/mestieridelfuturo/ “I mestieri ideati, le descrizioni e i percorsi formativi associati offrono ai ragazzi un’esperienza unica: un viaggio che unisce dimensione umana, magia e immaginazione, proiettandoli verso un futuro al tempo stesso tenero e visionario – prosegue la nota -. “I Mestieri del Futuro” rappresenta per la GDO un’opportunitá di comunicazione valoriale, capace di arricchire l’esperienza quotidiana delle famiglie insieme al brand di acque minerali effervescenti naturali piú amato e da sempre vicino alle esigenze delle nuove generazioni”. – News in collaborazione con Acqua Lete – – Foto ufficio stampa Acqua Lete – (ITALPRESS). sat/com 10-Set-25 14:30

