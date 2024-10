Libano, Crosetto “Sí ad aumento contingente Unifil se Israele si ritira”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Un aumento numerico del contingente Unifil in Libano? “Se puó salvare dalla guerra, sí. Adesso ci sono 40 nazioni, circa 10mila persone. Penso ci sarebbe una disponibilitá internazionale a un aumento del contingente se in cambio ci fosse la pace e ci fosse, da parte di Israele, il ritiro delle truppe”. Cosí il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Cinque Minuti” in onda questa sera su Raiuno. “Lo dico da un anno e mezzo, da prima che iniziasse questa guerra: le regole di ingaggio non consentivano all’Unifil e ai nostri militari di arrivare a una soluzione che non avrebbe fatto partire la guerra”, ha spiegato Crosetto. Il cambiamento delle regole di ingaggio “é una richiesta che abbiamo fatto come paese europeo alle Nazioni Unite ed é una richiesta che noi facciamo andare contestualmente al cessate il fuoco da parte israeliana”. Il messaggio che “vogliamo mandare a Israele é: se voi fermate il vostro esercito, l’ONU puó anche fare in modo di cambiare l’approccio che ha avuto in quella parte del Libano, in modo tale da arrivare in modo pacifico a quello che state cercando di ottenere attaccando le basi di Hezbollah – ha sottolineato il ministro -. È un’alternativa a quello che sta succedendo, ma deve partire da un cambiamento che deve essere fatto in sede Onu e dalla decisione di Israele di fermare l’attacco”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi2/sat/red 16-Ott-24 19:01

