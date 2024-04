Libano, Meloni a Mikati “Dall’Italia contributo a stabilitá e sicurezza”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della visita nella Repubblica del Libano, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato presso il Palazzo del Governo Grand Serail il primo ministro della Repubblica libanese, Najib Mikati. Nel corso dell’incontro, Meloni ha innanzitutto ribadito “la volontá dell’Italia di continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilitá del Libano, in particolare in questo momento storico”. “Il bilaterale ha rappresentato, infatti, l’occasione per portare una concreta vicinanza italiana e un messaggio chiaro sulla necessitá di evitare ogni rischio di escalation lungo il confine con Israele”, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che prosegue: “Piú in generale, durante il bilaterale si é svolto un approfondito scambio di vedute sulla situazione internazionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Medio Oriente e alla situazione al confine sud del Libano”. Il presidente Meloni ha rinnovato “l’impegno dell’Italia nei settori della cooperazione allo sviluppo, nei quali l’Italia si conferma anche quest’anno tra i primi donatori a livello globale, e della sicurezza, dove l’Italia é presente in UNIFIL e con la missione militare bilaterale MIBIL”. “Apprezzamento per il contributo italiano alla missione UNIFIL e alla attivitá di formazione delle forze armate libanesi” é stato espresso dal primo ministro Mikati. Sono stati inoltre approfonditi i temi dell’agenda bilaterale, ed é stata ribadita la volontá di aumentare l’interscambio commerciale. Il dialogo si é concertato anche sul rafforzamento delle politiche migratorie nel Mediterraneo, con l’obiettivo di coordinare le politiche contro le migrazioni irregolari e il traffico di persone. Infine, vi é stato uno scambio approfondito di vedute al fine di esplorare soluzioni politiche per l’emergenza rifugiati che continua ad affliggere il Libano. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 27-Mar-24 20:31

