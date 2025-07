Licenziamenti, Consulta “Tetto di 6 mensilitá é incostituzionale”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, il “tetto” di sei mensilitá imposto all’indennitá risarcitoria per i lavoratori é incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta nella sentenza depositata oggi. Secondo la Corte, l’imposizione di un simile limite massimo, “fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravitá del vizio del licenziamento”, fa sí che l’ammontare dell’indennitá sia circoscritto “entro una forbice cosí esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruitá del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, nê da assicurare la funzione deterrente della stessa indennitá nei confronti del datore di lavoro”. La Corte ha espresso anche “l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia”, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, il criterio del numero dei dipendenti “non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilitá dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). col4/mgg/red 21-Lug-25 16:25

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA