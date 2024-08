Liguria, Toti “Pronto a metterci il mio nome se sará utile”

agenzia

GENOVA (ITALPRESS) – Ci sará il nome di Toti sulle liste per le elezioni regionali in Liguria? Lo decideremo in futuro. Tengo al mio nome, ma se é utile mettere insieme in un’esperienza piú ampia, la Lista Toti confluirá in un’esperienza piú ampia. Se si ritiene utile spendere il mio nome in memoria di questi nove anni di governo, non ho problemi a metterci il nome, ma fisicamente io non ci saró”. Lo ha detto l’ex presidente ligure in una conferenza stampa dopo aver incontrato gli esponenti della sua lista civica. foto: xa8/Italpress (ITALPRESS). xa8/tvi/red 02-Ago-24 20:18

