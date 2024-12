L’Inter risponde ad Atalanta e Napoli, battuto il Como 2-0

agenzia

A San Siro decidono la gara i gol di Carlos Augusto e Thuram nella ripresa MILANO (ITALPRESS) – Altra vittoria per l’Inter di Simone Inzaghi, che batte per 2-0 il Como e risponde ad Atalanta e Napoli, restando in scia. Decisive le reti, entrambe nel secondo tempo, di Carlos Augusto prima e Thuram poi, di fronte a un Como che ha comunque tenuto testa ai nerazzurri in una partita complicata. Buon avvio, infatti, da parte della squadra di Fabregas, ben messa a schermo delle avanzate interiste, costanti ma non facili a concretizzarsi. La prima vera chance della partita arriva al minuto 33, sulla combinazione tra Dumfries e Mkhitaryan che favorisce proprio l’olandese, non preciso da ottima posizione dentro l’area nella conclusione che termina alta. Tanto equilibrio tra i due schieramenti e Inter che fatica a farsi pericolosa dalle parti di Reina. Ci proverá allo scadere del primo tempo Dimarco, al termine di una bella azione manovrata che porta l’esterno interista alla girata di destro che é peró debole e centrale, dunque innocua per il portiere del Como. Zero a zero e intervallo a San Siro, con Inzaghi che al rientro in campo non cambia nulla nel suo undici e la cosa gli dará ragione appena tre minuti dopo la ripresa del gioco: corner calibrato bene da Calhanoglu e sfruttato al massimo da Carlos Augusto, che con il suo stacco aereo batte Reina e porta avanti l’Inter. Como che prova ad alzare i giri del motore, facendosi pericoloso al 62′ con Nico Paz, bravo a farsi trovare smarcato in area ma non altrettanto nel calciare potente verso Sommer, che riesce cosí a respingere. Partita che entra cosí nella sua fase finale, in cui l’Inter cerca di ripartire a caccia del secondo gol, davanti a un Como in debito di energie dopo una prestazione attenta e ordinata. È nel recupero, infatti, che i nerazzurri mettono il punto esclamativo sulla loro vittoria, con la rete di Thuram che, partendo da destra, trova la luce per il destro potente sul quale Reina non puó nulla. È il gol del francese a chiudere ogni discorso per l’Inter e a mandare ai titoli di coda la sfida di San Siro. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xi6/glb/red 23-Dic-24 22:44

