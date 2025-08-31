L’Italbasket vince ancora agli Europei con super Fontecchio, Bosnia ko

agenzia

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta all’esordio con la Grecia e il pronto riscatto con la Georgia, l’Italbasket vince la terza gara del gruppo C agli Europei battendo la Bosnia. La formazione di Pozzecco, espulso nel primo tempo, si é imposta con il punteggio di 96-79. Protagonista del match é stato Simone Fontecchio, autore di 39 punti (6/10 da due, 7/10 da tre e 6/7 ai liberi). Gli azzurri torneranno sul parquet martedí e affronteranno la Spagna. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). gm/red 31-Ago-25 22:36

