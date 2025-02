L’Italia presente al Salone Wine Paris 2025 con i suoi migliori vini

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Fervono i preparativi per la partecipazione italiana alla prossima edizione del Salone WINE PARIS 2025, l’appuntamento internazionale di riferimento per i professionisti del settore vinicolo, che accoglierá buyers e operatori da tutto il mondo dal 10 al 12 febbraio a Parigi, presso il Paris Expo Porte de Versailles. L’Agenzia ICE conferma la sua partecipazione al Wine Paris con una delegazione di aziende italiane in significativa crescita rispetto allo scorso anno: 145 produttori italiani animeranno il Padiglione Italia, su un’area espositiva di circa 1.450 mq nelle Hall 6 e 5. In totale, le aziende italiane al Wine Paris 2025 saranno oltre 1000, occupando integralmente la Hall 6 del parco espositivo e posizionando l’Italia come seconda nazione piú rappresentata subito dopo la Francia, con circa il 20% degli espositori presenti alla Fiera. All’evento sono attesi piú di 5.300 espositori, provenienti da piú di 50 paesi, e 50.000 visitatori da piú di 140 paesi, in un momento chiave dell’anno per riunire tutti gli attori della professione attorno ad una proposta esaustiva ed inclusiva che promuove territorio, vini e liquori di tutto il mondo. Il Salone Wine Paris é infatti divenuto oramai punto di riferimento europeo ed internazionale per i piú importanti operatori del settore vinicolo, ben oltre i confini francesi. L’Agenzia ICE accompagnerá ben 135 aziende produttrici di vino suddivise in 7 isole nella Hall 6 e altre 3 isole nella Hall 5.2, che presenteranno un’offerta diversificata, attrattiva per i buyers in cerca della qualitá e della varietá della produzione vinicola delle diverse regioni del Bel Paese. Accanto all’ICE, le principali istituzioni, Regioni e consorzi del vino e del prosecco italiano sono altresí rappresentati in fiera negli spazi dedicati all’Italia. Introdotta per la prima volta lo scorso anno, é confermata anche per l’edizione 2025 la presenza di uno spazio Italia nell’area Be Spirits (Hall 5.2), dedicata a 10 produttori di liquori e distillati. Ad animare l’area torna l’Italian Spirits Lab (stand D026), un bar animato dalla bartender Barbara Migliaccio Spina che servirá cocktail della tradizione italiana rivisitati in chiave moderna mettendo in luce i prodotti delle aziende espositrici. L’Italia, con oltre 7.7 miliardi di euro nel 2023, ê il secondo Paese al mondo, dopo la Francia, per esportazione di vini con una quota di mercato globale del 21,5% nel 2023. Una performance rimarchevole, che continua a migliorare: a ottobre 2024 le esportazioni di vini italiani hanno raggiunto i 6.75 miliardi di euro, segnando un incremento del +5,77% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Francia rappresenta per l’Italia il 6° mercato di sbocco per le esportazioni di vino italiano: nel 2023 l’Italia ha esportato vini in Francia per un valore di 307 milioni di euro: +7,05% rispetto al 2022 e ben +48,56% in 4 anni rispetto ai valori registrati nel 2019. Nei primi dieci mesi del 2024 la Francia mantiene la sua posizione come 6° paese importatore di vino italiano, con un totale di 261 milioni di euro, segnando tuttavia una lieve flessione del -1,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda liquori e distillati, l’Italia ê il settimo esportatore al mondo con una quota di mercato del 4,4%, dunque un valore complessivo di esportazioni pari a 1.671 miliardi nel 2023. La Francia rappresenta per l’Italia il 4° mercato per l’acquisto di liquori e distillati italiani, con un export italiano che ha raggiunto un valore pari a 112 milioni nel 2023, segnando una crescita di quasi il +19,1% rispetto al 2022. Nei primi dieci mesi del 2024 rispetto al 2023, la Francia conferma la sua posizione come 4° importatore di liquori e distillati italiani con 99.545 milioni di euro marcando una crescita del +1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Risulta, dunque, chiara la rilevanza che il mercato francese ricopre per le esportazioni italiane in materia di vini e distillati, il che sottolinea l’importanza della partecipazione dell’Italia al Wine Paris; occasione per mostrare ad un’amplissima platea internazionale l’innovazione e l’eccellenza dei prodotti italiani in un contesto unico e dinamico. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/com 04-Feb-25 18:36

