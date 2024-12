L’orgoglio italiano guida il futuro di Fiat, Alfa Romeo, Lancia e…

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Mentre il settore automotive affronta sfide epocali, Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati rispondono con una visione positiva e ambiziosa, confermando l’Italia come cuore pulsante della propria produzione. È questo il messaggio del nuovo ed emozionante video, che andrá in onda stasera sulle principali emittenti TV nazionali, incarnando orgoglio italiano, resilienza e fiducia nel futuro. Accompagnate dalle note del brano “Si puó fare” di Angelo Branduardi, le immagini dello spot mostrano i modelli piú recenti dei quattro Brand attraversare scorci del Belpaese, evocando il legame profondo tra territorio, arte e cultura del saper fare. Un viaggio iniziato oltre un secolo fa e che é destinato a proseguire ancora per molto tempo, perchê alla base c’é il motore piú potente di tutti: l’amore per l’Italia. Attraverso il Piano Italia, presentato pochi giorni fa al MIMIT e autofinanziato, Stellantis investe in nuovi modelli elettrici e ibridi, mantiene attivi tutti gli impianti del Paese, valorizza la filiera produttiva nazionale e consolida le basi per il futuro del settore automotive italiano. Foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 20-Dic-24 16:01

