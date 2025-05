Lotta al cancro, il 25 giugno a Vico Equense SHRO Gala Dinner

agenzia

VICO EQUENSE (NAPOLI) (ITALPRESS) – Sostenere la ricerca scientifica non é solo un atto di generositá: é una scelta di civiltá. È con questa convinzione che la Sbarro Health Research Organization (SHRO) annuncia l’edizione 2025 del suo Gala Dinner, un evento “che unisce eccellenze del mondo scientifico, istituzionale e imprenditoriale per uno scopo comune: finanziare progetti di ricerca contro il cancro guidati da giovani ricercatori italiani, formati tra Europa e Stati Uniti”, si legge in una nota. Il Gala si terrá il 25 giugno alle 19 presso Le Axidie Resort, a Vico Equense, “e si conferma come uno dei momenti cardine dell’impegno di SHRO nel rafforzare la cooperazione transatlantica per la ricerca biomedica”. Nel 2024, il Gala ha permesso di raccogliere oltre 200 mila euro, cifra raddoppiata grazie a una donazione personale di altri 200 mila euro da parte del Presidente Antonio Giordano e del Vicepresidente Giancarlo Arra. Fondi interamente destinati a Borse di Studio e progetti di ricerca oncologica coordinati da SHRO tra l’Italia e gli Stati Uniti. “In SHRO crediamo che la medicina del futuro debba essere costruita oggi, insieme. Questo significa investire nei giovani, offrire loro gli strumenti per crescere in ambienti scientificamente avanzati, eticamente solidi e internazionalmente connessi. Quello che facciamo con questo Gala non é beneficenza: é una scelta strategica e culturale. Sostenere la ricerca significa prendersi cura della societá in cui viviamo, formare medici e scienziati capaci di prevenire, curare e innovare. E farlo insieme, istituzioni, imprese, cittadini, é l’unica via per dare alla scienza la forza che merita”, ha dichiarato il Professore Antonio Giordano, Presidente di SHRO, direttore del Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine alla Temple University di Philadelphia, e Professore all’Universitá di Siena. Fondata da Giordano nel 1993, la Sbarro Health Research Organization, con sede principale a Philadelphia, presso la Temple University, e una forte presenza in Italia grazie alla SHRO Italia ETS, opera in sinergia tra i due Paesi con laboratori all’avanguardia, progetti interdisciplinari e una rete globale di ricercatori. Nel cuore di Philadelphia, SHRO ha recentemente ampliato le proprie attivitá con un nuovo centro di ricerca che integra intelligenza artificiale, realtá aumentata e big data nella diagnosi precoce dei tumori, con particolare attenzione ai tumori ginecologici e ai percorsi di medicina personalizzata. In Italia, la sede di Candiolo (Torino) ospita i laboratori della SHRO Italia ETS, impegnati in progetti pionieristici sulla medicina rigenerativa, sull’impatto ambientale dei cancerogeni (come nella “Terra dei Fuochi”) e sul progetto SportGenome, che studia le correlazioni tra attivitá fisica e prevenzione oncologica. A questi si affiancano collaborazioni operative a Siena, Napoli e Mercogliano. “SHRO é molto piú di un centro di ricerca: é un ponte tra mondi che raramente dialogano. Mettiamo in comunicazione scienza e impresa, istituzioni e cittadini, medicina e societá. Il Gala é il nostro modo per costruire alleanze vere, concrete. E ogni donazione, ogni presenza, é un pezzo di questo ponte”, afferma il Vicepresidente Giancarlo Arra. Il SHRO Gala Dinner 2025 premierá cinque protagonisti del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale che si sono distinti per il loro contributo al bene collettivo. Le personalitá selezionate riceveranno il premio realizzato dall’artista Lello Esposito. Al premio si aggiungerá la cravatta della SHRO prodotta in esclusiva dal maestro Ugo Cilento. Questi i cinque premiati: Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia; Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Esecutivo Tod’s; Raffaele De Nigris, Amministratore Delegato De Nigris Group; Marco Marchi, Fondatore e Presidente Liu Jo; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Alla premiazione seguirá una cena curata dallo Chef Peppe Guida, seguita dall’esibizione della cantante Francesca Maresca, Ambasciatrice della Canzone Napoletana nel Mondo, accompagnata al piano da Raffaella Mormile. A condurre l’evento il giornalista Leonardo Metalli, con la partecipazione speciale dell’attrice Cristiana dell’Anna come madrina della serata. – News in collaborazione con SHRO – – Foto ufficio stampa SHRO – (ITALPRESS). sat/com 21-Mag-25 15:47

