M5S, Conte “Simbolo, nome e regole potranno essere discusse”

ROMA (ITALPRESS) – “Potremo discutere di tutto, rifondarci integralemnte. Anche il simbolo, la denominazione, le regole organizzative quelle consolidate potranno essere discusse, anche perché non possiamo ammettere che quando a pronunciarsi sia la comunitá degli iscritti di debba decidere da parrte di alcuniarbitrariaente e preventivamente di cosa si puó discutere, su cosa si puó deliberare”. Cosí il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in un video sui social in vista dell’assemblea costituente e dopo le parole del garante del Movmento Beppe Grillo. “In passato non é stato cosí – aggiunge – In passato il simbolo é stato cambiato piú volte. È stata cambiata anche la regola del doppio mandato. Non possiamo ammettere che quando queste decisioni sono prese da due, tre quattro, cinque persone va tutto bene e quando é invece la comunitá degli iscritti nell’ambito di un processo costituente cosí coinvolgente, coraggioso e rivoluzionario questo non va bene. Allora – conclude Conte – affrontiamo questo processo con animo sereno e coraggioso liberando tutte le nostre energie Dobbiamo rilanciare la nostra originaria carica rivoluzionaruia innovativa. Il sistema politico ha sempre piú bisogno del M5S”. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/red 20-Ago-24 20:07

