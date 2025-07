Macron “La Francia riconoscerá lo Stato Palestinese”

agenzia

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia riconoscerá lo Stato di Palestina in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrá a settembre a New York. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron sui social media. “Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerá lo Stato di Palestina. Faró l’annuncio formale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre”, scrive il capo dello Stato francese su X e Instagram. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 24-Lug-25 21:56

