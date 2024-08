Malan riporta il pentathlon sul podio ai Giochi, é bronzo

agenzia

Il 24enne torinese chiude dietro l’egiziano Elgendy e il giapponese Sato PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il pentathlon moderno azzurro torna sul podio olimpico. Dopo 32 anni di attesa – bronzo a squadre con Carlo Massullo, Gianluca Tiberti e Roberto Bomprezzi a Barcellona, per l’ultima medaglia individuale bisogna invece risalire a Seul 1988, con l’argento ancora di Massullo – é Giorgio Malan a interrompere il digiuno, con uno splendido terzo posto allo Chateau de Versailles. Il 24enne torinese delle Fiamme Azzurre, che si era qualificato per Parigi – sua prima Olimpiade – grazie alla vittoria ai Giochi Europei dello scorso anno, dopo aver brillato nella prova di equitazione e aver limitato i danni nella scherma, nei 200 stile libero si guadagna la chance di andare a medaglia. Che arriva con una grandissima prova di laser run, con tanto di rimonta nel finale all’ultimo giro di corsa: 1536 i punti che gli consegnano il bronzo davanti al messicano Emiliano Hernandez (1532), l’oro va all’egiziano Ahmed Elgendy (1555 punti, record mondiale), argento per il giapponese Taishu Sato (1542). Bene anche l’altro azzurro in gara, Matteo Cicinelli, quinto con 1527. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/gm/red 10-Ago-24 19:43

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA