Malattie Rare, Laura Nocerino é il nuovo Rare BU Head di Takeda Italia

ROMA (ITALPRESS) – Laura Nocerino ha assunto il ruolo di Rare BU Head di Takeda Italia diventando membro del Leadership Team. Questa nomina rappresenta un momento significativo per l’azienda. Nocerino, infatti, aveva giá ricoperto in passato ruoli di crescente responsabilitá, contribuendo al successo di diverse aree terapeutiche in Takeda Italia. Il suo rientro, non solo valorizza la giá riconosciuta esperienza nel settore delle malattie rare, ma rappresenta anche una conferma del legame profondo con l’azienda, la cui cultura e valori conosce a fondo. Esperienza e responsabilitá nel settore delle malattie rare sono tra gli elementi chiave che caratterizzano il suo operato. Recentemente Laura Nocerino ha ricoperto la posizione di Commercial Lead Hematology & CAR T presso Bristol Myers Squibb (BMS). Durante il suo mandato, ha guidato con successo il lancio di due terapie CAR T e ha diretto l’intera Unitá di Ematologia, che includeva le aree di Mieloma Multiplo, Linfomi non Hodgkin, Beta-Talassemia, Mielodisplasia e Mielofibrosi. Ha maturato inoltre una solida esperienza nel settore farmaceutico, collaborando con aziende leader e operando in numerose aree terapeutiche, tra cui Malattie Rare, Terapie Avanzate (ATMP), Terapie Cellulari, Oncoematologia, Gastroenterologia e IBD, Patologie Respiratorie, Diabete, Chirurgia dei tessuti, Osteoporosi, Urologia e Psichiatria. Nel suo percorso professionale in Takeda Italia, ha rivestito funzioni determinanti come Marketing Lead Immunology IBD e successivamente GI Rare Lead. La profonda conoscenza dell’azienda, dei suoi principi cardine e della sua cultura, consolideranno il processo di crescita giá avviato, rafforzando l’impegno di Takeda nel portare innovazioni terapeutiche per il trattamento delle malattie rare. Un impegno che colloca Takeda Italia in prima linea nel percorso di supporto ai pazienti che non hanno ancora accesso alle terapie salvavita: oggi oltre il 60% della pipeline riguarda una malattia rara. Sono, inoltre, piú di 40 i prodotti sviluppati per 13 patologie, con una particolare attenzione all’ematologia rara e allo sviluppo di molecole innovative per ambiti terapeutici in cui esistono ancora “unmet need”. “È un onore e un piacere rientrare in Takeda Italia, un’azienda che ha rappresentato un capitolo fondamentale del mio percorso professionale e personale. Sono entusiasta di assumere la guida della BU Rare in un momento cruciale, dove il mio obiettivo sará contribuire ad aumentare la consapevolezza sulle malattie rare, accelerando lo sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative per i pazienti. La passione per la nostra missione e l’impegno verso le persone hanno costantemente guidato il mio impegno quotidiano, e sono pronta a contribuire alla crescita dell’azienda insieme a una squadra straordinaria” commenta Laura Nocerino, Rare BU Head, Takeda Italia. “Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Laura Nocerino, una professionista che conosce profondamente la nostra realtá e i nostri valori. Il suo ritorno rappresenta un’importante risorsa per il nostro team, portando con sê una vasta esperienza e un forte legame con i principi che guidano Takeda. Questi elementi saranno fondamentali per condurre con successo la nostra Business Unit Malattie Rare” afferma Anna Maria Bencini, General Manager, Takeda Italia. -foto ufficio stampa Havas- (ITALPRESS). mgg/com 19-Nov-24 11:18

