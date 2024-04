Mammucari eletta nuova segretaria generale della Uila-Uil

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio nazionale della Uila-Uil ha eletto all’unanimitá Enrica Mammucari alla carica di segretario generale dell’organizzazione sindacale guidata, sin dal 1995, da Stefano Mantegazza che ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Ai lavori del consiglio ha partecipato anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Mammucari, giá segretaria generale della Uila Pesca, ha alle spalle una lunga esperienza sindacale iniziata negli anni ’90 come capolega a Genzano. Segretaria regionale della Uila del Lazio, é entrata a far parte della segreteria nazionale nel 2014. Nel suo intervento Mammucari ha ringraziato il consiglio nazionale per la fiducia conferitagli e ha rivolto un commosso saluto a Mantegazza, dichiarando il suo impegno a proseguire la strada tracciata dalla Uila e a battersi con passione e determinazione per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e per la crescita del settore agroalimentare. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Uila-Uil – ads/com 09-Apr-24 18:50

