Manovra, dalla Camera via libera alla fiducia con 211 sí

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sulla manovra. I voti favorevoli sono stati 211, quelli contrari 117. Il voto finale é previsto in serata. Il testo del ddl contiene misure per 30 miliardi di euro, di cui metá destinate a interventi strutturali. La settimana prossima é prevista l’approvazione definitiva in Senato. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/red 20-Dic-24 13:10

