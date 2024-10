Manovra, Meloni “Record di fondi per la sanitá, il resto mistificazioni”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Sento molte falsitá in queste ore su Sanitá e legge di Bilancio. E allora facciamo ancora piú chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanitá in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/red 17-Ott-24 08:30

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA