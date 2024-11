Manovra, Tajani “Si puó aggiustare in Parlamento, troveremo intesa”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il vertice sulla manovra “c’é, alle 18. La manovra economica si puó aggiustare in Parlamento con l’accordo fra tutte le forze di maggioranza. Il mio obiettivo é quello di continuare ad aiutare il ceto medio. Con gli introiti del concordato preventivo credo che si possa abbassare l’aliquota Irpef e dare un segnale al ceto medio che é quello che si carica il peso dell’Italia dallla fine della seconda guerra mondiale”. Cosí il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite a In 1/2 ora su Rai3. “Siamo sempre usciti con una posizione unitaria, un pó di dibattito serve. Non ci trattiamo male, siamo partiti diversi con sensibilitá diverse”, ha aggiunto a proposito delle diverse posizioni nella maggioranza in vista del vertice convocato a Palazzo Chigi. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- ads/red 24-Nov-24 15:28

