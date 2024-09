Marattin lascia Italia Viva “No al campo largo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Luigi Marattin lascia Italia Viva e fonda l’associazione “Orizzonti Liberali” portando con se “centinaia” di dirigenti territoriali. Ad annunciarlo lo stesso deputato nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. “È con un forte dispiacere personale, ma con un altrettanto forte convincimento, chiarezza e determinazione che annunciamo il nostro addio alla comunitá politica di Italia Viva. C’é un forte dispiacere personale perchê non é solo la fine di un percorso che é durato 5 anni, ma la fine di un percorso molto piú lungo, nel mio caso 15 anni. Ringrazio la comunitá politica di Italia Viva e ringrazio Matteo Renzi per avermi concesso l’opportunitá di servire il mio Paese. Noi non condividiamo la scelta di aderire al cosiddetto campo largo – spiega -, non la condividiamo nel metodo perchê una scelta del genere ovviamente avrebbe dovuto essere presa in un congresso. È una scelta che non condividiamo perchê noi siamo ancora convinti che nel campo largo non ci sia niente di interessante per formare una proposta politica coerente per un governo del Paese, dalla giustizia al fisco, ambiente, energia, politica estera. Su tutte queste dimensioni le posizioni politiche, legittime, del campo largo sono antitetiche a quelle che hanno costituita la cifra del renzismo in questi anni e su cui i militanti e i dirigenti hanno dato l’anima, il cuore e il tempo. Ora si chiede di buttare tutto via in nome di una scelta politica che non condividiamo e che necessitava di una discussione seria”. “La nostra decisione – prosegue Marattin – é stata quella di fondare una associazione che si chiama ‘Orizzonti liberali’, sarebbe velleitario e anche un po’ infantile uscire da un partito e fondarne un altro, l’Italia ha giá visto troppe esperienze velleitarie del genere, i partiti sono una cosa seria soprattutto se devono colmare un vuoto di rappresentanza politica come noi riteniamo ci sia in Italia. Con questa associazione intendiamo da subito raggiungere altre realtá che stanno lavorando per il nostro stesso obiettivo, e che sabato 14 settembre a Milano vedrá un primo fermento. Il percorso non sará facile, l’obiettivo é dotare l’Italia nei prossimi tre anni di un partito liberal-democratico e riformatore che sia nelle condizioni di presentarsi alle elezioni politiche”, aggiunge. “Non intendo aderire ad Azione, ritengo che neanche quella configurazione di partito possa essere quello di cui l’Italia ha bisogno per formare un partito liberal-democratico e riformatore che riesca a fare una svolta. Nel cantiere che stiamo aprendo – conclude -. Azione sará invitata e se vorrá partecipare saró contento”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/sat/red 09-Set-24 15:49

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA