Marc Marquez primo nella practice di MotoGp a Le Mans

agenzia

Il campione spagnolo della Ducati precede Quartararo e Bagnaia, quinto il fratello Alex LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, domina la Practice di MotoGP del Gran Premio di Francia, firmando il tempo di 1’29″855, nuovo record del tracciato. Sul circuito di Le Mans, in seconda posizione si infila il beniamino di casa, Fabio Quartararo (Yamaha, +0″177); terzo, invece, Pecco Bagnaia (Ducati, +0″184). Bene anche il rookie Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, +0″366), autore del quarto crono, mentre chiude quinto il leader della classifica mondiale, Alex Marquez (Ducati Gresini, +0″401). Nell’ordine, completano la top ten e accedono al Q2 Jack Miller (Yamaha Prima Pramac), Pedro Acosta (Ktm), Maverick Vinales (Ktm Tech3), Franco Morbidelli (Ducati Pertamina) e Marco Bezzecchi (Aprilia). Tra gli altri, rimangono out Zarco, Di Giannantonio, Binder e Bastianini. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/mc/red 09-Mag-25 17:03

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA