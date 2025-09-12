Marchesini “A LA2028 altra Mission Impossible per la vela azzurra”

agenzia

“Vincere delle medaglie sará ancora piú complicato che a Tokyo e Parigi” ROMA (ITALPRESS) – “Il countdown é ripartito, segna oggi -1036 giorni. Possono sembrare un tempo lunghissimo, in realtá voleranno”. Il direttore tecnico Michele Marchesini é giá proiettato, come tutta la vela azzurra, verso Los Angeles. Perché “i quadrienni passano in un attimo, e a volte mi chiedo come sia volato anche il mio tempo. Il primo anno del nuovo ciclo olimpico é giá andato ed é servito per gettare le basi. Importantissimo. Il resto sará un crescendo, come sempre in fondo, e il nostro schema sará lo stesso. Tutti i quadrienni sono scanditi dai medesimi ritmi e ogni quadriennio é diverso”. In un’intervista ai canali ufficiali della Federvela, Marchesini confessa che vincere delle medaglie ai Giochi del 2028 in California “si presenta come una sfida ancor piú complicata rispetto a quelle di Tokyo e Parigi. Dovremo confrontarci con situazioni particolari: sistema di qualifiche insidioso, evoluzione della tecnologia, sessioni di allenamento in loco, calendario degli eventi di qualifica, Mondiali, Europei e Grand Slam problematico, un vero rebus da risolvere per quanto riguarda la gestione dei picchi e dei materiali. Le variabili piú critiche, poi, sono i nuovi formati di gara e di finale, che sostituiranno le attuali Medal Race, e la coesistenza con i circuiti extra-olimpici Sail GP, Coppa America eccetera. In fondo, il livello dei nostri atleti é top al mondo, anche se altra cosa é portarli a vincere. La Mission LA sará durissima. Sará, ancora una volta, Mission Impossible”. Vincere “é il risultato di interazioni, di gestione e coordinamento – sottolinea ancora il dt azzurro – Ogni societá sportiva ha il suo stile di riferimento, questo per noi é la FIV, il presidente Ettorre. Poi c’é la parte progettuale sportiva e tecnica, organizzativa, gestionale, il modulo di preparazione e di gioco che é quello dell’allenatore, dell’head coach: il direttore tecnico che, con i suoi collaboratori piú stretti, identifica gli step per raggiungere gli obiettivi. Sceglie come fare, compone la struttura e decide come deve funzionare. Quindi i tecnici e le altre figure lavorano direttamente sui ‘giocatori’, sugli atleti che poi scendono in campo e sono quelli che segnano i punti. La grande differenza e sfida per noi é che non possiamo fare campagne acquisti, ingaggiare nomi affermati. Dobbiamo vincere con gli atleti che abbiamo e che formiamo”. Le risorse federali e le infrastrutture sono state fondamentali in questo percorso. “Per il settore sportivo il punto di forza é sicuramente l’identitá. Non si tratta di una risposta riduttiva, anzi l’opposto. Siamo oggi una nazione vincente, la Federazione ha saputo diventarlo, schivare la mediocritá dei grandi proclami seguiti da scarsi risultati. Non é poco, non é da tutti”. E “il progetto e la gestione hanno portato ai successi”. Anche per questo il messaggio arrivato ai giovani velisti che sognano di intraprendere lo stesso cammino é “l’orgoglio di avere scritto ITA sulle vele. E la consapevolezza di avere una chance di realizzare il proprio sogno, di potersi appoggiare a un sistema dentro al quale e con il quale crescere”. Tornando a LA2028, Marchesini chiosa: “Qui si deve essere pragmatici. Il primo obiettivo é qualificare alla prima tornata, nel 2027, le classi su cui puntiamo in ottica medaglie. Si tratterá dei Mondiali di Fortaleza, in Brasile a febbraio, per i singoli e di Gdynia in Polonia a luglio per i doppi. Quando saremo lí, la mole di lavoro giá fatta sará imponente, anche sul piano della ricerca dove conto di continuare a spingere moltissimo”. Sempre tenendo a mente che “la vittoria, semplicemente, non é figlia del compromesso”. – foto ufficio stampa FIV – (ITALPRESS). pdm/com 12-Set-25 14:48

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA