Mark Rutte nominato nuovo segretario generale della Nato

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio Nord Atlantico ha deciso di nominare il primo ministro olandese Mark Rutte, come prossimo segretario generale della Nato, succedendo a Jens Stoltenberg. Rutte assumerá le sue funzioni dal primo ottobre, quando il mandato di Stoltenberg scadrá dopo dieci anni alla guida dell’Alleanza. “E’ un immenso onore essere nominato segretario generale della Nato. L’Alleanza é e rimarrá la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva. Guidare questa organizzazione é una responsabilitá che non prendo alla leggera. Sono grato a tutti gli alleati per aver riposto in me la loro fiducia. Non vedo l’ora di assumere l’incarico con grande vigore in ottobre, come successore di Jens Stoltenberg, che ha fornito alla Nato una leadership eccezionale negli ultimi 10 anni e per il quale ho sempre nutrito grande ammirazione”, ha commentato su X il premier olandese. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/com 26-Giu-24 12:07

