Martedí a Sestriere i funerali di Stato di Matteo Franzoso

agenzia

La Federazione Internazionale: “Sicurezza atleti deve essere al 1° posto”. ROMA (ITALPRESS) – L’ultimo saluto a Matteo Franzoso si terrá nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere: i funerali di Stato sono in programma martedí 23 settembre alle 16. Lo rende noto la Federazione Sport Invernali. Nel pomeriggio di lunedí 22 é previsto l’arrivo a Milano della salma, che sará trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo. La sera stessa, alle 20.30, verrá celebrato il rosario. Da Sestriere il feretro raggiungerá Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrá tumulato al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto, dove l’accesso sará riservato esclusivamente alla famiglia. Intanto, la Federazione Internazionale Sci & Snowboard (FIS), sul proprio sito, si é detta “profondamente addolorata per la tragica scomparsa dello sciatore alpino italiano Matteo Franzoso, avvenuta a seguito di una caduta durante un allenamento in Cile”. “I nostri piú sentiti pensieri sono con la sua famiglia, gli amici, i compagni di squadra e l’intera comunitá sciistica italiana mentre piangono questa devastante perdita”, si legge nella lettera odierna. “Nelle prossime settimane, la FIS intensificherá ulteriormente il dialogo con i propri stakeholder, sempre con un unico principio guida: il benessere e la sicurezza degli atleti devono essere al primo posto”, conclude la Federazione Internazionale. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/com 19-Set-25 10:08

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA