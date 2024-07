Martin si prende la sprint al Sachsenring, Bagnaia chiude terzo

agenzia

In mezzo ai due un super Oliveira, sesto in rimonta un dolorante Marc Marquez SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con un margine di circa un secondo, Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Germania, disputata sul circuito del Sachsenring. Nonostante la partenza dalla pole, fino al terzo giro Martin ha dovuto fare i conti con un coriaceo Pecco Bagnaia, in testa ad inizio gara grazie ad una splendida partenza e poi calato nel finale, chiudendo terzo. Ora il pilota due volte campione del mondo paga in classifica un ritardo di quindici punti da Martin. In mezzo ai due, col secondo posto, il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse), sorpresa positiva del weekend tedesco. Quarto posto per Enea Bastianini (Ducati Lenovo); quindi, quinto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). Ottima gara anche per Marc Marquez (Ducati Gresini), sesto e resiliente nel rimontare, nonostante le problematiche fisiche. All’ultimo giro lo spagnolo ha superato alla curva 13 Vinales, costretto ad accontentarsi della settima piazza. Nell’ordine, completano la top ten, Brad Binder, Alex Marquez e Marco Bezzecchi. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/srp/red 06-Lug-24 15:41

