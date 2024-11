Maserati, arriva la serie limitata “GranTurismo 110 ANNIVERSARIO”

agenzia

MODENA (ITALPRESS) – 110 anni di performance, design, artigianalitá, unicitá e tecnologia, Maserati celebra un importante traguardo con la serie speciale di un modello iconico della casa del Tridente: “GranTurismo 110 ANNIVERSARIO”. Maserati GranTurismo, spiega una nota, “é molto di piú di una vettura: é un’icona, uno stile di vita, che incarna perfettamente lo spirito del Brand, un modello capace di coniugare prestazioni sportive con il comfort adatto alle lunghe percorrenze e il lusso, oltre a proiettarsi nel futuro, adottando per la prima volta nella storia di Maserati una propulsione 100% elettrica con la versione Folgore”. Proprio GranTurismo Folgore diventa la protagonista della serie speciale “110 ANNIVERSARIO” – a tiratura limitata in un numero di esemplari che corrisponde agli anni compiuti dalla Casa del Tridente, simbolo di un ponte ideale tra passato, presente e futuro del Marchio. Quindi, Heritage e innovazione si fondono dando vita a contenuti esclusivi grazie al Programma di Personalizzazione Fuoriserie. Questa serie limitata é disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ognuna: la prima in color Rame Folgore e la seconda nell’esclusivo colore Blu Inchiostro, entrambe con finiture dedicate, speciali cerchi con dettagli “black and copper” e rispettivamente interni in Econyl denim o black e cuciture in color rame o blu. Vera e propria unicitá di questa serie limitata é il logo creato in esclusiva per l’anniversario: il Tridente, seguito dalle cifre “110” con un particolare lettering inclinato, si trova sul C pillar e rappresenta la dinamicitá e la capacitá di innovazione del Marchio attraverso 110 anni di storia. Lo stesso logo verrá posto su un’altra vettura di grande rilevanza per Maserati: la monoposto elettrica Tipo Folgore che parteciperá il prossimo 7 dicembre a San Paolo in Brasile alla prima gara della stagione 11 della massima serie totalmente elettrica, il campionato ABB FIA Formula E World Championship. La monoposto scenderá in pista con la nuova livrea blu e rose gold, impreziosita del logo-tributo 110 accanto all’abitacolo. “GranTurismo 110 ANNIVERSARIO” fará, invece, il suo debutto su strada all’interno dell’esclusivo programma della Tridente Experience, una due giorni voluta da Maserati per celebrare l’importante anniversario insieme ai suoi ospiti ed ai clienti piú appassionati. La serie limitata, in entrambe le configurazioni Rame Folgore e Blu Inchiostro, sará protagonista sabato 30 novembre con uno unveiling presso lo showroom di Viale Ciro Menotti, dove i partecipanti saranno immersi nella storia ultracentenaria e nella moderna identitá del Brand. “La missione di Maserati – conclude la nota – é scrivere il futuro della mobilitá nel segmento del lusso, concentrandosi sulle richieste dei propri clienti. Una missione che continua anche dopo 110 anni e trova il suo slancio attraverso la serie speciale “GranTurismo 110 ANNIVERSARIO”, capace di guardare al futuro e portare, ancora una volta, il lusso italiano nel mondo”. – foto ufficio stampa Maserati – (ITALPRESS). fsc/com 28-Nov-24 11:07

