Maserati e Acqua di Parma, insieme all’insegna dell’arte del viaggio

MODENA (ITALPRESS) – Maserati presenta una nuova collaborazione con Acqua di Parma, straordinario simbolo del raffinato stile italiano e ambasciatore della tradizione artigianale. Dalla partnership tra questi due campioni del Made in Italy nasce un’esclusiva collezione speciale ispirata a valori condivisi quali la raffinatezza tipicamente italiana e il design di altissima qualitá. Espressione di una visione comune dell’Arte del Viaggio, la collezione Acqua di Parma x Maserati é stata studiata per portare un tocco di eleganza negli spostamenti in automobile. Nel mondo moderno viaggiare richiede un veicolo capace di trasformare dei semplici spostamenti in esperienze di scoperta immersive. Da sempre Maserati progetta vetture animate dallo spirito del grand touring, che incarnano l’Arte del Viaggio offrendo grandi prestazioni, uno stile inimitabile e il comfort necessario per affrontare le distanze piú lunghe. Per Acqua di Parma invece l’Arte del Viaggio risiede nel nobilitare anche il gesto piú semplice grazie a un compagno che trasforma ogni spostamento in un rituale sensoriale. La collezione Acqua di Parma x Maserati comprende un diffusore per auto Andiamo nel caratteristico giallo Acqua di Parma decorato con il logo della Maison e con l’iconico tridente Maserati – uno straordinario compagno per qualsiasi viaggio – e il portaflacone Passepartout in pelle naturale con impunture gialle e il logo Maserati, corredato da un flacone da 12 ml di Eau de Cologne Colonia. Completa la collezione Acqua di Parma x Maserati il set Arte del Viaggio distribuito nell’iconica cappelliera Acqua di Parma, al cui interno si trovano il diffusore per auto Andiamo in edizione speciale, una ricarica di Luce di Colonia e un paio di guanti da guida in pelle nappa blu Maserati con finiture in cadenino giallo. I guanti, studiati per garantire un maggiore comfort di guida e una migliore presa sul volante, sono privi delle dita, forati sulle nocche e si chiudono con bottoni tono su tono lavorati al laser. L’esclusivo diffusore per auto Andiamo della collezione Acqua di Parma x Maserati, dal design contemporaneo e innovativo, crea una piacevole atmosfera che si abbina perfettamente all’esperienza di guida moderna offerta dalle notevoli soluzioni tecnologiche di bordo. La forma circolare prende ispirazione dalle iconiche confezioni di Acqua di Parma e costituisce un connubio straordinario con qualsiasi tipo di interno grazie al semplice e intuitivo sistema di montaggio, che consente di fissare il diffusore alla griglia di ventilazione tramite un magnete. La fragranza viene quindi diffusa nell’abitacolo tramite l’attivazione del sistema di ventilazione della vettura e il flusso é regolato tramite il cursore del diffusore. Le fragranze vengono offerte in speciali ricariche che possono essere sostituite in qualsiasi momento, cosí da poter scegliere ogni giorno quella desiderata. La collezione Acqua di Parma x Maserati riflette l’importanza che qualitá e tradizione rivestono per le due aziende, che trova espressione in un design al tempo stesso misurato e distintivo. Il set Arte del Viaggio della collezione Acqua di Parma x Maserati, prodotto in soli cento esemplari, sará in vendita esclusivamente nelle boutique Acqua di Parma di Milano, Roma, Saint-Tropez e Parigi, mentre il diffusore per auto Andiamo Acqua di Parma x Maserati sará disponibile negli showroom Maserati e online; un numero limitato di esemplari sará distribuito anche nei punti vendita menzionati in precedenza e sulla piattaforma di e-commerce. foto: ufficio stampa Maserati (ITALPRESS). tvi/com 17-Set-25 16:33

