Maserati GranCabrio Folgore Tignanello, cabrio luxury 100% elettrica

agenzia

MODENA (ITALPRESS) – In occasione dei 50 anni del Tignanello, tra i vini rossi piú influenti, capace di anticipare i suoi tempi, Maserati dedica una versione personalizzata fuoriserie della sua ultima creazione, GranCabrio Folgore, l’espressione piú futuristica della attuale produzione 100% elettrica del brand modenese. Il modello unico, che é stato creato in esclusiva per Marchesi Antinori, andrá all’asta il prossimo 14 luglio in California al Festival Napa Valley: uno degli eventi di beneficenza per le arti e l’istruzione piú importanti in America. Per realizzare un’auto che esprimesse al meglio le caratteristiche e i valori di Marchesi Antinori e di Tignanello, Maserati ha seguito l’unicitá che avvolge la storia di questo vino, rendendo omaggio alla famiglia di viticoltori fiorentini attraverso colori, sfumature, materiali innovativi e ricercati dettagli artigianali, che fanno di GranCabrio Folgore Tignanello un elogio marciante al prezioso vigneto di Tignanello e ai 50 anni di questo vino. Gli esterni di GranCabrio Folgore Tignanello si traducono in una personalizzazione che interessa il colore della carrozzeria, creato ad hoc: la vernice Terra di Tignanello é un color castagno ispirato al terreno della vigna, riscaldato da un bordeaux ramato che ricorda le sfumature centrali rosse delle caratteristiche barrique di Tignanello. Si tratta di una tinta ricca e metallizzata; un colore prezioso ispirato alla tenuta e alle atmosfere della cantina. Cerchi e pinze sono rispettivamente in finishing nero opaco e nero lucido, mentre gli emblemi sono nella colorazione rame; il logo Maserati Fuoriserie é in copper glossy su tinta glossy. La capote in tessuto é nera. Ma sono gli interni a regalare i particolari piú romantici, “svelando” i tratti distintivi di Tignanello e celebrando la storia di entrambe le case, unendo tradizione, innovazione e artigianalitá. I sedili sono caratterizzati in pelle cuoio impreziosito da cannelloni in multimateriale di colore argento e bordeaux, realizzati in Vegea, un tessuto tecnico spalmabile da derivazione delle vigne, ricordando le geometrie dei filari della collina di Tignanello, caratterizzata dalle rocce di alberese nel centro filare. Il tessuto ha un aspetto e una mano del tutto simile alla pelle ed é stato utilizzato per la prima volta su una vettura Maserati. Tutto il resto é real material: la radica scura con laseratura – scelta per ricordare l’impressione a fuoco sulle botti di rovere – impreziosisce i pannelli, dove si puó leggere alcuni dettagli sulla nascita di Tignanello. Sul poggiatesta, un elegante ricamo unisce il Tridente di Maserati con uno dei tratti distintivi di Tignanello, il sole, che da sempre spicca sull’etichetta della bottiglia. Lo stesso simbolo si ritrova laserato sul tunnel centrale, insieme alle date 1971-2021: queste fanno riferimento alla prima e all’annata attuale di Tignanello, a distanza di 50 anni della presentazione sul mercato di questo vino. GranCabrio Folgore é l’ultima arrivata in casa Maserati, prima cabrio del segmento luxury 100% elettrica e la piú veloce sul mercato. Performance, comfort, stile ed eleganza fanno di questa vettura dotata di un sistema a batteria basato su una tecnologia a 800V, e sviluppato con soluzioni tecniche all’avanguardia derivate dalla Formula E, un’auto capace di offrire prestazioni di assoluto rilievo coniugate con il comfort e l’eleganza tipica del Tridente. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Maserati – ads/com 01-Lug-24 13:21

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA