Maserati GT2 Stradale debutta in anteprima alla Monterey Car Week

MONTEREY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si chiama Maserati GT2 Stradale ed é la nuova super sportiva firmata Maserati, presentata in anteprima mondiale all’edizione 2024 della Monterey Car Week, in California. Venerdí 16 agosto, la vettura é stata svelata al pubblico riunitosi per l’imperdibile appuntamento annuale nella rinomata localitá americana, nella prestigiosa cornice di The Quail, A Motorsports Gathering, evento clou della settimana motoristica dedicata a intenditori e appassionati. “Maserati GT2 Stradale é un’ode alla sportivitá piú straordinaria ed esclusiva, frutto di un sodalizio tecnico e stilistico tra Maserati GT2, capolavoro di performance creato per il ritorno del marchio alle competizioni GT, e Maserati MC20, vettura iconica del Tridente caratterizzata da uno stile inconfondibile – si legge in una nota -. Partendo da una base giá eccellente, Maserati ha sviluppato un’auto capace di concentrare su di sê il meglio della produzione da corsa e di serie del marchio, trasferendo le caratteristiche distintive della vettura da pista e garantendo una ulteriore evoluzione della sua super sportiva piú amata”. In Maserati GT2 Stradale convergono un approfondito trasferimento tecnologico della performance piú pura, tipica di un’auto da gara, unito alle doti intrinseche di MC20. La nuova super sportiva rievoca cosí stile e prestazioni racing, garantendo al contempo un feeling e un comfort ideali in ogni condizione di utilizzo, senza privarsi della migliore esperienza di guida su strada, tipica dell’offerta Maserati. Con una velocitá superiore a 320 km/h, la potenza massima aumentata a 640 CV (10 CV in piú rispetto a MC20), un peso alleggerito di 60kg, e l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, Maserati GT2 Stradale promette sensazioni impareggiabili, prestazioni di livello superiore, grazie anche alla sofisticata aerodinamica, e un design accattivante ereditato dalla sorella da corsa. Al volante, la sensazione sará quella di guidare una tra le piú incredibili vetture da pista in circolazione, con la possibilitá di goderne il meglio sulle strade del mondo. Fiore all’occhiello di Maserati GT2 Stradale sono l’ampia varietá di optional, la possibilitá di personalizzazioni con pacchetti dedicati al miglioramento delle performance o alla ricerca di un’estetica piú aggressiva, gli esclusivi contenuti Fuoriserie, e le configurazioni specifiche (disponibili a seconda del mercato). “Maserati GT2 Stradale é un prodotto unico, che raccoglie la migliore ereditá sportiva del marchio e allo stesso tempo rappresenta l’evoluzione di una delle vetture piú iconiche di Maserati, la halo car MC20 – afferma Davide Grasso, CEO di Maserati -. Questo modello dedicato alla guida di tutti i giorni nasce dalla volontá di offrire ai nostri clienti sempre di piú in termini di maestria tecnica, innovazione, design ed emozioni nella guida su strada: da un lato ritroviamo soluzioni sofisticate riservate a modelli pensati per il solo utilizzo in pista, massima espressione del DNA racing di Maserati, dall’altro siamo in grado di garantire un comfort ottimale abbinato a tutti i sistemi di assistenza alla guida piú avanzati. Maserati GT2 Stradale é un prodotto capace di soddisfare gli appassionati piú esigenti, una nuova creazione che esprime tutta l’essenza del brand”. All’anteprima mondiale di Maserati GT2 Stradale a The Quail, erano presenti anche altre due spettacolari vetture del Tridente: MC20 Icona, al suo debutto in Nord America, e MCXtrema, protagonista a Laguna Seca in un evento dedicato alla consegna del primo esemplare della “belva” da pista di Maserati. Presentata a giungo di quest’anno, MC20 Icona é una serie speciale nata per celebrare il ventesimo anniversario del ritorno del marchio in pista nei campionati GT, con l’indimenticabile e vincente MC12. Prodotta in tiratura limitata di 20 esemplari, con la sua caratteristica livrea Bianco Audace Matte e Blu Stradale, MC20 Icona é un omaggio a una Maserati del passato amatissima dagli appassionati di auto di serie dall’indole agonistica, la MC12 Stradale del 2004: con il motore 12 cilindri di derivazione Ferrari, rappresentava Maserati nella sua forma prestazionale piú estrema e fu creata per poter omologare il modello per le competizioni GT internazionali. Nel 2024 MCXtrema torna sul palco di The Quail dopo la global premiere del 2023 e si prepara a un altro evento esclusivo in occasione della consegna del primo dei 62 esemplari prodotti in tutto il mondo – il 18 agosto al WeatherTech Raceway Laguna Seca. Realizzata e omologata per il solo utilizzo in pista, con i suoi 740 CV di potenza e il design audace e ricercato, MCXtrema é stata fin da subito pensata come un prodotto fuori dagli schemi: una super sportiva dedicata a una clientela selezionata estremamente esigente in fatto di performance ed eccellenza tecnica. Maserati MCXtrema é oggi l’auto da pista piú potente del marchio italiano, una vettura esaltante sotto tutti i punti di vista e destinata a dettare il passo per il futuro di Maserati, elevandone il suo spirito racing. – Foto ufficio stampa Maserati – (ITALPRESS). sat/com 17-Ago-24 16:47

