Maserati, la gamma GranTurismo e GranCabrio torna a casa

MODENA (ITALPRESS) – Modena é il cuore pulsante del Brand Maserati, perla della Motor Valley e casa del Tridente da oltre ottant’anni. Ora lo stabilimento di viale Ciro Menotti aggiunge un’altra gemma alla sua corona: la gamma GranTurismo e GranCabrio torna a casa e, a partire dalla seconda parte del 2025, i due modelli verranno nuovamente prodotti, in tutte le loro versioni, nello storico sito modenese. Il Marchio, votato alle prestazioni, all’innovazione, al design e al lusso, scrive oggi un nuovo capitolo della sua storia, segnando il ritorno dei due modelli iconici, epitomi dell’eleganza e dello stile italiano, nel luogo di nascita delle precedenti generazioni. In questo modo, viene riaffermato il forte impegno dell’azienda nei confronti del territorio della Motor Valley. Lo stabilimento di Modena si distingue per le tecnologie all’avanguardia e il personale altamente specializzato, svolgendo da sempre un ruolo centrale nella legacy industriale del Marchio. Modena é uno degli impianti piú avanzati del Paese, fiore all’occhiello per la produzione delle auto super sportive con la Halo Car MC20, coupê dalle prestazioni estreme (oltre 326 km all’ora di velocitá massima. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,88 secondi) equipaggiata dal motore Maserati Nettuno, la sua versione cabrio MC20 Cielo e la nuovissima GT2 Stradale. Versione omologata per la strada della GT2 che ha riportato la Casa del Tridente a competere e vincere in pista nei campionati a ruote coperte, capace di distinguersi per le prestazioni superiori senza rinunciare al comfort, grazie all’iconico motore V6 Nettuno che, in quest’ultima configurazione, raggiunge i 640 CV (471kW), GT2 Stradale é la piú potente Maserati con motore termico guidabile non solo in pista. Lo stabilimento modenese é anche fulcro dello sviluppo e della produzione dello straordinario propulsore che equipaggia le super sportive del Tridente: dalle storiche palazzine rosse esce l’innovativo motore V6 da 630 CV con la nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion) coperto da brevetto. Il Nettuno é stato ideato, sviluppato, progettato e costruito interamente qui da Maserati e utilizza una tecnologia di combustione a precamera derivata dai motori di Formula 1. La flessibilitá e la tecnologia all’avanguardia di questo sito sono anche dimostrate dalla recente apertura delle nuove delle Officine Fuoriserie Maserati, esclusivo spazio dove i desideri dei clienti non hanno limiti e il processo di configurazione si arricchisce con una innovativa linea di verniciatura per creare la Maserati dei propri sogni. L’inizio della produzione di GranTurismo e di GranCabrio nello stabilimento modenese é previsto per il quarto trimestre del 2025, segnando un’altra tappa nelle celebrazioni l’Anno del Tridente, anniversario del logo disegnato 100 anni fa e simbolo dell’eccellenza di Maserati nel mondo. Un percorso che porterá il Brand a festeggiare un secolo nelle corse tra poco meno di un anno. Era, infatti, il 1926 quando la Maserati Tipo 26, prima vettura della storia a portare il logo del Tridente sul cofano, partecipó e vinse (nella sua classe) alla Targa Florio con Alfieri Maserati alla guida. “Riportare la GranTurismo e la GranCabrio a Modena é una decisione orgogliosa e strategica che unisce il nostro patrimonio industriale con le capacitá del futuro, per il quale é doveroso anche ringraziare i colleghi di Mirafiori per lo straordinario lavoro fatto nella prima fase di produzione negli ultimi anni. Con l’avvio della produzione nel quarto trimestre del 2025, stiamo rafforzando le nostre radici, offrendo al contempo la flessibilitá e l’innovazione che i nostri clienti si aspettano. Siamo guidati dal nostro cuore modenese: questa terra é la pietra angolare del nostro Brand straordinario, il piú longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e piacere di guida. L’impegno del Marchio nei confronti della comunitá locale é sempre vivo e, allo stesso tempo, vogliamo creare nuove opportunitá di crescita” ha garantito Santo Ficili, Maserati CEO. Maserati garantisce i piú elevati standard di qualitá e personalizzazione richiesti da modelli prestigiosi come GranTurismo e GranCabrio, confermando il connubio tra tradizione e innovazione, che da sempre contraddistingue il Tridente e producendo in una unica linea tutte le diverse versioni, grazie a piattaforme multi-energia dedicate. Con GranTurismo e GranCabrio, Maserati riporta il cuore pulsante della sua produzione a Modena, ribadendo la propria visione strategica: costruire un futuro innovativo, responsabile e orgogliosamente italiano, e fare della cittá – insieme alla sua filiera e alle sue persone – il polo del lusso per il Gruppo Stellantis. Nuova GranTurismo e nuova GranCabrio, presentate rispettivamente nel 2022 e nel 2024, sono la massima espressione dello spirito del “granturismo all’italiana” tipico del Brand, capace di coniugare le performance elevate di una vettura sportiva, con un comfort adatto alle lunghe percorrenze, sia nella versione con potenti motori termici, sia con le piú innovative soluzioni 100% elettriche e si pongono come punto di riferimento, incarnando il concetto di “Italian Luxury” nel mondo. La storia delle precedenti generazioni inizia nel 2007, quando la vettura venne presentata al Salone di Ginevra diventando subito una pietra miliare del panorama automobilistico: la coupê 4 posti, a due porte, con design classico firmato Pininfarina é nata come un’interpretazione moderna della Maserati A6 1500 del 1947 e ha ricoperto, nel corso degli anni e delle diverse generazioni, il ruolo di vettura tra le piú emblematiche mai costruite dal Marchio del Tridente. Nel 2009, con debutto al Salone di Francoforte, alla GranTurismo viene affiancata la GranCabrio. Dopo vari aggiornamenti, GranTurismo ha visto – primo dell’avvento dell’attuale modello – l’ultima versione risalire al MY18, dove un efficiente restyling ne ha migliorato l’aerodinamica, l’ergonomia e i sistemi di infotainment. Sono molti i successi registrati da GranTurismo e da GranCabrio negli anni, e dal 2007 al 2019 la versione precedente a quella attuale aveva registrato numeri significativi con oltre 40.000 unitá in tutto il mondo (di cui 28.805 GranTurismo e 11.715 GranCabrio). Ultimo esemplare “modenese” fu la GranTurismo Zeda nel 2019, che segnó la fine della produzione della precedente generazione e passó il testimone virtualmente alla “nuova GranTurismo” che avrebbe seguito nel giro di pochi anni, trasferendosi nello stabilimento di Mirafiori a Torino e diventando la prima vettura nella storia di Maserati ad adottare un sistema di propulsione 100% elettrico a batteria con la versione Folgore. foto: ufficio stampa Maserati (ITALPRESS). tvi/com 15-Mag-25 14:08

