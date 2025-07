Maserati lascia il segno al Goodwood Festival of Speed 2025

agenzia

MODENA (ITALPRESS) – Cala il sipario su un’edizione memorabile del Goodwood Festival of Speed, e Maserati saluta il pubblico britannico dopo quattro giorni all’insegna dell’eccellenza italiana. Un palcoscenico d’eccezione, dunque, dove il Tridente ha incantato gli appassionati con una presenza carismatica e adrenalinica, tra esibizioni in pista, premiére mondiali e un paddock che ha raccontato il meglio del lusso e della performance. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, spicca la nuova Super Sports Car MCPURA, espressione della piú pura essenza dell’energia e della performance secondo il Tridente, che é stata svelata qui lo scorso giovedí 10 luglio. La nuova MCPURA raccoglie lo spirito di MC20 e lo amplifica, portandolo alla sua forma piú intensa e raffinata. Disponibile da subito in versione coupê e cabrio (quest’ultima denominata MCPURA Cielo), il nuovo modello presenta quattro contenuti distintivi: la scocca in fibra di carbonio, l’iconico motore V6 Nettuno con tecnologia di combustione a precamera brevettata, le portiere “Butterfly” e il tetto in vetro elettrocromico retrattile, per la versione cabrio. A dominare la scena dinamica é stata, invece, la Maserati GT2 Stradale, che ha fatto vibrare l’asfalto della leggendaria Hillclimb con un sound profondo e magnetico, grazie al nuovo impianto di scarico racing. Una “sinfonia meccanica” che ha acceso l’entusiasmo del pubblico e ha reso ogni passaggio un’esperienza viscerale. Frutto diretto del know-how maturato sui circuiti internazionali, la Maserati GT2 Stradale é la versione road-legal della mitica GT2 da gara, che ha riportato la Casa del Tridente a competere e vincere in pista nei campionati a ruote coperte. A generare lo straordinario ruggito é stato il nuovo impianto di scarico racing, sviluppato da Maserati Corse in collaborazione con TubiStyle, punto di riferimento nella realizzazione di sistemi ad alte prestazioni e giá fornitore dell’impianto per la gloriosa Maserati MC12. Destinato esclusivamente all’uso in pista e costruito in titanio di altissima qualitá, il nuovo sistema consente una riduzione del peso di ben 7 chilogrammi rispetto alla configurazione standard, contribuendo cosí a esaltare ulteriormente la dinamica della vettura. In particolare, ogni elemento é saldato a mano secondo i piú alti standard artigianali, con un’attenzione al dettaglio che riflette l’eccellenza tecnica e stilistica del Brand. Il design é stato pensato per esaltare le caratteristiche prestazionali del motore, offrendo un sound diretto e autentico, in linea con il carattere sportivo della vettura e con la tradizione del Tridente nel mondo delle competizioni. Il nuovo sistema di scarico racing per GT2 Stradale riafferma cosí il ruolo centrale di Maserati Corse nello sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni. Sullo stesso tracciato della leggendaria Hillclimb, inoltre, si sono cimentate altre due interpretazioni di Maserati, in un’alternanza perfetta tra raffinatezza dinamica e potenza estrema. Riflettori puntati sulla nuova GranCabrio da 490 CV, caratterizzata dalla raffinata carrozzeria Verde Giada e dagli interni in pelle pieno fiore traforata color Ice. ed equipaggiata dal motore V6 Nettuno 3.0 litri Twin Turbo da 490 CV, capace di spingere la vettura a 300 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Ciliegina sulla torta: all’evento inglese ha preso parte – per la prima volta – l’esclusiva MCXtrema, in una spettacolare livrea Blue Xtrema. Omologata per l’utilizzo in pista e prodotta in soli 62 esemplari, la Maserati MCXtrema é un’autentica “belva” da pista dotata di un motore V6 biturbo da 3,0 litri derivato dal Nettuno, che eroga 740 CV di potenza pura, per un’esperienza di guida radicale. Goodwood 2025 si chiude, quindi, nel segno del Tridente, protagonista assoluto con il debutto mondiale della MCPURA, l’introduzione dell’inedito impianto di scarico racing e la presenza scenica delle sue vetture piú iconiche nel Super Paddok e alle prese dell’impegnativa Hillclimb, sancendo l’unicitá di Maserati quale interprete autorevole del lusso ad alte prestazioni. Un palcoscenico esclusivo e di altissimo livello, che si inserisce perfettamente nel contesto delle celebrazioni dell’Anno del Tridente, il giusto tributo al celebre logo disegnato cento anni fa e simbolo dell’eccellenza Maserati nel mondo. Un percorso che culminerá con il centenario della prima vittoria nelle corse: era, infatti, il 1926 quando la Tipo 26, prima vettura a portare il Tridente sul cofano, vinse la Targa Florio con Alfieri Maserati alla guida. Un anniversario che non guarda solo al glorioso passato, ma rafforza l’impegno del Marchio verso un futuro di eccellenza, innovazione e autentica italianitá. foto: ufficio stampa Maserati (ITALPRESS). tvi/com 14-Lug-25 14:28

