Mattarella a Biden “Sgomento per il vile attentato a New Orleans”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho appreso con sgomento del vile attentato che ha provocato molte vittime e feriti nella cittá di New Orleans. Il popolo italiano partecipa al lutto di quanti hanno perso i loro cari e auspica il pronto ristabilimento per i feriti. In questo momento di dolore per il popolo americano, tengo a riaffermare il deciso proposito della Repubblica Italiana di contrastare nel modo piú fermo ogni forma di terrorismo, sulla base di quei valori di civiltá, democrazia e rispetto della vita umana, da sempre condivisi con gli Stati Uniti. In spirito di vicinanza e in attesa di accoglierla a Roma, Le rinnovo, Signor Presidente, le espressioni del piú profondo cordoglio delle Repubblica Italiana e mio personale”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 02-Gen-25 14:24

