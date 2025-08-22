Mattarella “Abbiamo bisogno di costruttori di pace”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il Meeting continua la sua storia proponendo nuove occasioni di incontro, di riflessione, di amicizia, di cultura. Un evento che ha messo radici nella societá italiana e che ancora ambisce ad ampliare gli spazi di dialogo, a scavare oltre la superficie del nostro tempo per comprendere come la persona e le comunitá possano, nelle trasformazioni, restare protagoniste”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz. “Desidero anzitutto esprimere il saluto piú caloroso agli organizzatori, ai volontari, ai giovani impegnati per la riuscita del Meeting e a coloro che ne saranno ospiti. Per questa 46a edizione” al via oggi “é stato scelto il titolo: ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’. Una citazione che é anche una sfida, come tradizione per le giornate di Rimini. Abbiamo bisogno di costruttori di comunitá. Costruttori di convivenza, di pace, di partecipazione, di solidarietá. Costruttori di una societá capace di governare i mutamenti restando umana nelle fondamenta e nella civiltá. Non possiamo dare per scontate le conquiste che le precedenti generazioni ci hanno trasmesso”, ha spiegato. “Libertá, democrazia, pace, modello sociale, vanno continuamente rigenerati nella fedeltá ai loro presupposti valoriali. Rigenerati e condivisi. Le straordinarie facoltá e opportunitá che scienza e tecnologie ci consegnano non bastano a garantire un sicuro e autentico progresso. Il tempo che viviamo é segnato anche dagli orrori di guerre che pensavamo di aver cancellato dalla storia, da volontá di potenza che tornano a mostrarsi minacciosamente, da egoismi personali e di gruppo, da spinte omologanti, da discriminazioni, povertá, solitudini”, ha ribadito Mattarella. “Non dobbiamo farci vincere dalle complessitá e dalle paure. Le comunitá deperiscono dove prevale il disimpegno o l’indifferenza. Costruire é rimettersi in cammino nella storia. Anche se questo richiede di attraversare territori difficili. Il calo demografico ha ridotto la presenza dei giovani nella societá. Ma nessuna societá che voglia avere futuro puó rinunciare all’apporto dei giovani e ai loro ‘mattoni nuovi’. Le stagioni che cambiano richiedono forze, idee, energie nuove. Non é vero che cosí rischiano di disperdersi i valori: cosí i valori piú profondi possono trasmettersi e dare nuovi frutti. Costruire vuol dire avere speranza. La speranza é il nutrimento piú prezioso di una societá. Si diffonde soltanto nell’amicizia e nella solidarietá. Questo é anche l’augurio piú intenso che rivolgo al Meeting che sta per cominciare”, ha concluso Mattarella. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). col4/fsc/com 22-Ago-25 11:26

