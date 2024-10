Mattarella “Agricoltura determinante per il futuro del Pianeta”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La Repubblica sa di identificarsi in ampia misura nell’agricoltura. E’ valso ai tempi della pandemia e agli agricoltori va il ringraziamento per avere assicurato nutrimento al Paese. Vale, é valso, per le alluvioni che colpiscono l’Italia, con prove di autentica responsabilitá e solidarietá. La Repubblica sa che l’agricoltura é determinante per il futuro del Pianeta”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80/mo anniversario della Coldiretti. “La Repubblica sa che é a partire da elementi essenziali come l’acqua e il cibo che si costruisce la pace tra i popoli”, ha osservato il capo dello Stato. “L’invasione russa in Ucraina, la gravissima crisi medio-orientale, stanno mettendo a dura prova la possibilitá di sopravvivenza di intere popolazioni, con un uso spregiudicato della risorsa alimentare come arma. La indispensabile cooperazione internazionale, nella quale siete impegnati per la vostra parte, vi fa veicoli di pace. L’agricoltura é futuro per l’umanitá. Fedele alle proprie radici, sono certo che troveremo su questa strada la Confederazione dei prossimi anni”, ha concluso Mattarella. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Coldiretti- xl5/ads/red 08-Ott-24 13:34

