Mattarella “Bisogna amare la democrazia, prendersene cura”

ROMA (ITALPRESS) – Rispettare e preservare l’unitá “vuol dire vivere la Costituzione nella sua attualitá. Avere come riferimento sicuro i suoi valori fondativi: la libertá, l’uguaglianza, la giustizia, la solidarietá. I diritti inalienabili di ogni persona. Vuol dire anche riconoscere che vi sono interessi nazionali che richiedono la massima convergenza. Ad esempio, il rispetto dei trattati e delle alleanze internazionali, la difesa e la sicurezza dei nostri concittadini e delle infrastrutture strategiche, la salvaguardia dell’ambiente e la messa in sicurezza dei nostri territori. Non possiamo dividerci su questi obiettivi, che sono inevitabilmente di lungo periodo e vanno dunque perseguiti con un impegno che va oltre le maggioranze e le opposizioni di turno”. È un richiamo all’unitá quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della tradizionale cerimonia per lo scambio di auguri di Fine Anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Societá Civile al Quirinale. Una lunga riflessione che tocca molteplici temi: il rispetto delle Istituzioni, l’amore e la cura della democrazia, i conflitti che incendiano il mondo e il perseguimento della pace. “Va sempre rammentato un punto fondamentale: il rispetto delle istituzioni nei confronti di chi ne ricopre il ruolo. Cosí come coloro che rivestono responsabilitá istituzionali, a cominciare dal Presidente della Repubblica, sono tenuti a esercitarle sapendo che le istituzioni sono di tutti – ha detto il capo dello Stato -. Che il servizio che si svolge é a garanzia della dignitá di ognuno, a prescindere dall’appartenenza politica. Abbiamo, a tutti i livelli, esempi efficaci, quotidiani, di come questo sia non solo possibile, ma praticato”. Un senso del dovere “che richiede a tutti coloro che operano in ogni istituzione, di rispettare i limiti del proprio ruolo. Senza invasioni di campo, senza sovrapposizioni, senza contrapposizioni. La Repubblica vive di questo ordine. Ha bisogno della fiducia delle persone che devono poter vedere, nei comportamenti e negli atti di chi ha responsabilitá, armonia tra le istituzioni. Si registra ovunque un fenomeno di evidente, progressiva polarizzazione che tocca tanti aspetti della nostra convivenza – prosegue -. Appare sempre piú difficile preservare lo spazio del dialogo e della mediazione all’interno di societá che sembrano oggetto di forze centrifughe divaricanti, con una pericolosa riduzione delle occasioni di dialogo, di collaborazione, di condivisione. Si tratta di una dinamica che non riguarda soltanto la politica ma la precede e va molto oltre. Tocca ambiti sociali, economici, culturali, persino etici. Il pluralismo delle idee, l’articolazione di diverse opinioni rappresentano l’anima di una democrazia. Questo é il principio cardine delle democrazie delle societá occidentali. Ma sempre piú spesso vi appare la strada di una radicalizzazione che pretende di semplificare escludendo l’ascolto e riducendo la complessitá alle categorie di amico/nemico”. “Quando si innescano conflitti che feriscono e lacerano una societá; quando si cerca di sostituire alla forza della ragione la violenza o la prepotenza del piú forte; quando si alimentano e si giustificano diseguaglianze crescenti e insopportabili occorre riflettere per riprendere un percorso costruttivo. Si rischia che non esistano ambiti tenuti al riparo da questa tendenza alla divaricazione incomponibile delle opinioni. Si insinua nelle nostre opinioni pubbliche il dubbio che il potere democratico sia debole, inefficiente, lento, inadeguato a governare realtá in veloce evoluzione. O addirittura sia un fattore penalizzante nella competizione con sistemi non democratici. E’ singolare e contro la realtá che si trascuri come nelle democrazie le decisioni assunte, sulla base del consenso liberamente espresso dai cittadini – evidenzia Mattarella -, siano ben piú salde e affidabili. Bisogna amare la democrazia. Bisogna prendersene cura. E’ garanzia di libertá, promuove benessere e sviluppo, costante ricerca della pace. Obiettivi, questi, negati dai regimi autoritari, incapaci di dare risposte alle speranze delle persone e, in realtá, assai meno saldi e forti di quanto vorrebbero far credere”. – Foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). xb1/sat/red 17-Dic-24 21:17

