Mattarella “Capodanno ebraico richiama a valori della pace, no violenza”

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione del Capodanno Ebraico – Rosh haShaná – giungano ai concittadini delle comunitá ebraiche italiane gli auguri piú intensi. Si tratta di una ricorrenza che richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, la solidarietá, la pace, propri alla Repubblica. Un messaggio di speranza e rigenerazione che interroga severamente gli accadimenti attuali, invitando a respingere con fermezza ogni forma di violenza, intolleranza, discriminazione, che colpisca la dignitá delle persone, la libertá, la vita umana e ignori le ragioni e le necessitá altrui”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo: “Auguro che questa festa possa portare a una riflessione profonda nella comunitá nazionale, per un percorso che rechi fiducia, serenitá e concordia, a beneficio dell’intera collettivitá nazionale e internazionale”. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). vbo/com 21-Set-25 09:54

