Mattarella “Carter ha coraggiosamente perseguito la strada della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Appresa la triste notizia del decesso dell’ex Presidente Jimmy Carter desidero porgere a Lei, signor Presidente, alla famiglia Carter e al popolo statunitense le piú sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali. Imprenditore e uomo politico profondamente legato alla sua Georgia natale, Jimmy Carter ha rappresentato una figura capace di sincera identificazione con i piú autentici valori della democrazia americana. Con lui scompare una figura che ha coraggiosamente perseguito la strada della pace e dell’affermazione dei diritti umani, tanto durante il mandato presidenziale quanto nei decenni successivi. Non a caso, agli importanti risultati diplomatici conseguiti negli anni alla Casa Bianca si é aggiunto, nel 2002, il Premio Nobel per la pace, quale riconoscimento dell’impegno di alto significato etico e politico da lui profuso tramite il Carter Center”. Cosí il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden. “Nel ricordo del 39° Presidente degli Stati Uniti d’America e in attesa di riceverLa presto a Roma, rinnovo a Lei e al popolo statunitense i piú vivi sentimenti di cordoglio”, aggiunge Mattarella. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/com 30-Dic-24 13:07

