Mattarella “Cooperazione Stato-Regioni per andare in stessa direzione”

VENEZIA (ITALPRESS) – “I diversi livelli di governo hanno la necessitá di coltivare un rapporto tra loro al fine di gestire le intersezioni, talvolta intense, tra le rispettive competenze. La gestione delle molteplici forme di intreccio nel riparto delle competenze – in particolare tra Regioni e Stato – riveste un’importanza fondamentale per il buon esercizio dei rispettivi compiti nell’interesse dei cittadini. La Corte costituzionale, al fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. La collaborazione tra i diversi livelli di governo ha individuato sedi e spazi nelle diverse Conferenze che, in varie forme, l’hanno istituzionalizzata e resa un modus operandi al quale si ricorre sempre piú spesso. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettivitá”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Festival delle Regioni e delle Province Autonome. “Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati occorre praticare intensamente la collaborazione tra i diversi livelli, a partire dalle istituzioni europee nonchê attraverso una stretta cooperazione tra Stato e Regioni che devono procedere nella stessa direzione”, ha concluso Mattarella. (ITALPRESS). -Foto: Quirinale- ads/r 19-Mag-25 13:49

