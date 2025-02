Mattarella “Da Europa unita messsaggio contro antisemitismo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Sono stato poco piú di venti giorni fa ad Auschwitz per gli ottant’anni dalla scoperta di quell’orrido cantiere di morte, ed é stata davvero una grande soddisfazione vedere l’Europa compresente al completo, al piú alto livello rappresentativo. Vi erano naturalmente rappresentanti anche di Paesi di altri Continenti, ma l’Europa era al completo presente. È stato un messaggio come un impegno rinnovato contro l’antisemitismo che ha ripreso a circolare in questo periodo contro il quale l’Italia é fortemente impegnata”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente di Israele, Isaac Herzog. “Quella cerimonia é stata, oltre che coinvolgente e toccante, un messaggio importante per la comunitá internazionale. È un piacere, presidente, averla qui, potere dialogare con lei, continuare a farlo con la delegazioni e scambiare cosí le nostre opinioni sempre con grande franchezza ed amicizia, con grande intesa collaborativa”, ha aggiunto il capo dello Stato. (ITALPRESS). -Foto: Quirinale- ads/red 19-Feb-25 13:49

