Mattarella “Diritti dei bambini a rischio, a Gaza condizione disumana”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La condizione dell’infanzia nel mondo, costituisce un costante richiamo alle coscienze. I diritti dei bambini sono continuamente a rischio e sovente vengono lesi non soltanto nelle zone di guerra, dove siamo in presenza di una vera emergenza umanitaria che colpisce in particolare l’infanzia. Penso al ricordo straziante di bambini in condizioni disperate di denutrizione come in Sudan, i bambini rapiti e sottratti alle loro famiglie come in Ucraina, i bambini anche neonati uccisi o rapiti come nella turpe giornata del 7 ottobre, dei bambini che muoiono per fame anche quando ricoverati per denutrizione in ospedali che sono senza mezzi per soccorrerli e sovente vengono distrutti dai bombardamenti come nella disumana ostinata condizione di Gaza. Questo stato di cose rappresenta un peso di inciviltá insostenibile per la comunitá internazionale. Sono queste le tragiche conseguenze della brutale violenze delle guerre”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il premio Burgio. Secondo il capo dello Stato le conseguenze delle guerre sulla vita dei bambini “si affiancano a quanto endemicamente avviene nelle aree meno fortunate del mondo. Denutrizione, fame, conseguenze che ne derivano sulla crescita dei bambini devono attrarre l’attenzione della nostra coscienza, della coscienza dei popoli – ammonisce -. Nel mondo e in tante sue parti, come risulta dalle agenzie internazionali, dall’Unicef all’Oms, oltre 200 milioni di bambini e bambine sono affetti da malnutrizione o da cronica denutrizione. Ci sono stati progressi negli ultimi anni, particolarmente gli ultimi 12 anni, ma anche per gli effetti dell’attuale congiuntura mondiale che, insieme all’aumento dei conflitti e delle tensioni sta registrando una grave, riprovevole diminuzione degli aiuti internazionali destinati alle zone di crisi, tende ad aggravarsi”. (ITALPRESS). -Foto: Quirinale- ads/r 15-Set-25 12:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA