Mattarella “Guerre tornano a gettare le loro ombre spettrali”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 12 agosto del 1944 si compí a Sant’Anna e nelle frazioni di Stazzema un eccidio tra i piú sanguinosi ed efferati della Seconda Guerra Mondiale. Oltre cinquecento persone – donne, anziani, sfollati, tanti bambini – vennero trucidate senza alcuna pietá e molti dei loro corpi accatastati e bruciati. Uno spaventoso calvario, divenuto simbolo degli orrori delle guerre, della logica di annientamento delle SS, delle disonorevoli ed esecrabili complicitá fasciste. La Repubblica riconosce in questo luogo di martirio, in questo sacrario civile, una delle sue piú profonde radici”. Cosí il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Dall’abisso del dolore e della sofferenza la comunitá di Stazzema e, con essa, l’Italia intera, hanno trovato le forze per riscattare la disumanitá degli oppressori, per edificare su basi nuove la dignitá delle persone, la libertá per tutti, la democrazia, la pace”, aggiunge. “La memoria – sottolinea – é la condizione che tiene unite le generazioni nel progredire dell’identitá di un popolo, tiene vigili le coscienze perchê violenza, odio, volontá di dominio non abbiano a prevalere. Oggi le guerre tornano a gettare le loro ombre spettrali, con la ferocia che la storia giá ci aveva mostrato e che speravamo per sempre dissolta. L’eccidio di Stazzema, la ferita indelebile impressa nella nostra storia, rappresenta un pungolo per richiamare alla responsabilitá di respingere la violenza dell’uomo contro l’uomo, per costruire convivenza, rispetto del diritto fra eguali. La centralitá della persona umana e il valore della comunitá in cui vive sono il lascito esigente di chi ha vissuto gli orrori e lavora per ricostruire”, conclude il capo dello Stato. (ITALPRESS). -Foto: Quirinale- ads/com 12-Ago-25 09:49

